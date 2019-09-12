Формига – монументальная легенда. Сыграла на семи ЧМ, забивает в ЛЧ в 41, борется за права женщин

Режим величия активирован.

«ПСЖ» разнес «Брагу» (7:0) в женской Лиге чемпионов. Один из голов в разгромном матче забила бразильская футболистка Формига. 41 год и 193 дня – столько было Формиге на момент гола. Ни одна девушка в истории турнира еще не забивала в таком возрасте. Об этом же рассказали в аккаунте женской сборной Бразилии.

text text text Публикация от text (@selecaofemininadefutebol) 12 Сен 2019 в 3:51 PDT

Недавно Формига отмечала другое необычное достижение. Она сыграла на семи чемпионатах мира. Последний был как раз в 2019-м, а профессионально играть в футбол Формига начала еще в 1993 году. С 1995 года она не пропустила ни одного чемпионата мира, хотя временно уходила из сборной Бразилии. Грандиозная Формига сыграла на семи из восьми турниров: первый женский ЧМ прошел только в 1991-м. Такого показателя нет ни у одного игрока у мужчин и женщин.

Всего Формига провела в сборной 160 матчей и забила 23 мяча. Она бегает в полузащите, покрывает кучу пространства и часто помогает другим девушкам. Масиел Мота Мирайлдиш – настоящее имя бразильянки. Формига – прозвище, которое в переводе означает «муравей». Сначала Формиге оно совсем не нравилось: «Думала, что это странно. У меня разве есть антенны?». Это придумали еще в 13 лет, когда Формига была очень маленькой.

Карьерные цели Формиги проявляются и за пределами поля. Она постоянно борется за равноправие в футболе и получения для женщин хороших условий, приближенных к мужским. «Я так много боролась за признание женского футбола. Хотела, чтобы условия для игроков были лучше, но этого не произошло. Поэтому я решила не играть на этом чемпионате мира. Но потом поняла, что не хочу, чтобы моя команда проводила эти игры без меня», – рассказывала Формига.

Вот еще одна ключевая цитата о жизненных ценностях Формиги: «Не хочу, чтобы меня запомнили только по долгой игре на этих Олимпийских играх и чемпионатах мира. Пусть помнят за то, как я боролась за улучшение женского футбола в моей стране. Моя цель не в том, чтобы получать тысячи даней и почестей».

Формига остается единственным действующим игроком, родившимся в период юридического запрета женского футбола в Бразилии. Его отменили в 1979 году, Формига родилась годом ранее. Это тоже повлияло на мировоззрение Формиги. Вместе с Мартой (обладательница «Золотого мяча») они активно показывали, что футбол – это не просто хобби для женщин из Бразилии.

В Бразилии Формигу все уважают. Тренер сборной Вадао умолял ее вернуться и сыграть на ЧМ-2019. Не зря, ведь даже в 41 год Формига – один из главных игроков всего мира. Она держит уровень за счет усиленных тренировок: «Тренируюсь я очень много. Мне нравится все, что связано с футболом». Единственная проблема в том, что даже с ней Бразилия так и не выиграла ЧМ. Зато саму Формигу точно признают не только из-за игровых достижений.

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