Болельщик «Ромы» написал: «Даже я забил бы этот гол». Ему дали попробовать

Очередной креатив из Италии.

Твиттер «Ромы» на английском языке – один из самых известных среди всех футбольных клубов. Там креативно презентуют игроков, шутят над другими клубами и постят актуальные мемы.

В этот раз «Рома» уже сама предложила интерактив для болельщиков. Фанат клуба Марко Николай, увидев подборку голов Дженгиза Ундера, написал, что и он забил бы «Парме» на месте турка.

Итальянцы не растерялись и предложили ему попробовать. В общем, смотрите сами:

twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) 11 апреля 2019 г.

Марко трижды попробовал забить в аналогичной ситуации, но у него ни разу не получилось. Зато он уехал домой с именной футболкой «Ромы» и незабываемыми впечатлениями, а мы – получили отличное видео для поднятия настроения.