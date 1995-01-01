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    Болельщик «Ромы» написал: «Даже я забил бы этот гол». Ему дали попробовать


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 16:42
    Очередной креатив из Италии.

    Твиттер «Ромы» на английском языке – один из самых известных среди всех футбольных клубов. Там креативно презентуют игроков, шутят над другими клубами и постят актуальные мемы.

    В этот раз «Рома» уже сама предложила интерактив для болельщиков. Фанат клуба Марко Николай, увидев подборку голов Дженгиза Ундера, написал, что и он забил бы «Парме» на месте турка.

    Итальянцы не растерялись и предложили ему попробовать. В общем, смотрите сами:

    Марко трижды попробовал забить в аналогичной ситуации, но у него ни разу не получилось. Зато он уехал домой с именной футболкой «Ромы» и незабываемыми впечатлениями, а мы – получили отличное видео для поднятия настроения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Ромы»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      Leo_12 10 минут назад

      ну уж я то точно забил бы даже в его кедосах)))

      0
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      Рейтинг: +4907

      KLIM777 1 час назад

      какая клоунада))) они бы еще сланцы одели бы)))

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