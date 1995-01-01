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    Лучшая шутка года. Итальянца похитили на вертолете, когда он проводил последний матч в карьере


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    Сегодня, 11:44
    Но клуб и игрока за это наказали.

    Сомнительно, что вы когда-либо слышали о команде «Читта ди Виагранде», но на весь мир ее прославил итальянский футболист Игнацио Барбагальо из небольшого городка Виагранде, в котором проживает чуть более 7000 человек.

    Клуб выступает в третьем дивизионе чемпионата Сицилии, в матче против «Неброди» Барбагальо собирался завершить карьеру.

    Во время игры, после того, как на 85-й минуте он вышел на замену, на поле опустился вертолет. Оттуда выскочили люди в масках, скрутили Барбагальо и затолкали его в вертолет. И улетели, оставив в недоумении всех наблюдавших за этой сценой.

    Впрочем, не для всех это стало сюрпризом. Один из одноклубников Барбагальо стал разгуливать по полю с плакатом, надпись на котором можно перевести как: «Служба утилизации заканчивающих карьеру игроков».

    Похищение, конечно, оказалось шуткой. Однако тут стоит учесть фигуру Барбагальо, который считается известным пранкером в округе.

    Жест не оценили в местном футбольном совете – клуб оштрафовали на 200 евро и запретили ему играть до конца мая. А футболиста дисквалифицировали до следующего сезона за то, что он «покинул поле без разрешения судьи, используя неразрешенный вертолет».

    Но ведь он просто пошутил.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun
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