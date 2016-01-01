Z+ — провал, но совсем не из-за мата. Объясняем в новом подкасте

Это новый выпуск подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем скандальный эфир канала Z+ со Шнуровым и Лебедевым.
Да, немного затянули с выпуском, но тема все равно важная. Можно ли ругаться матом, если ты представляешь клуб, как красиво рассказывать о футболе в интернете и почему идеи важнее форматов.
Наш подкаст на ютубе:
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Темы:
03:09 Новый канал «Зенита» – реакция на него важнее содержания
04:20 Мат в интернете – мы не поняли, в чем проблема
07:15 Что не так с первым выпуском этого шоу
12:23 Выпуск слабый, но это все равно круто
15:16 Худшее футбольное шоу ютуба. Это не Z+
17:29 Москва против Питера: почему такие наивные идеи?
18:31 Футбольные телетрансляции – отстой. В интернете круче?
24:39 Как правильно вести клубный ютуб? Есть крутой пример