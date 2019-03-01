Теперь Мартинес зажигает в Лиге чемпионов. Есть быстрый гол и креативное празднование

Материал для тех, кто скучает по еврокубкам.

Если вы ничего не знаете об американском футболе, то вот вам краткий рассказ о лучшем клубе МЛС:

«Атланта» – чемпион МЛС-2018. Команда появилась только в 2014-м, а в лиге пока отыграла всего два года.

Ее лучший игрок – нападающий Йозеф Мартинес. О нем мы рассказывали вот тут. Брэд Гюзан (бывший вратарь «Астон Виллы») и Флорентин Погба (брат Поля) тоже известные парни.

Уже два месяца здесь тренирует Франк Де Бур. Он провалился в «Интере» и «Кристал Пэлас», а теперь пришел в «Атланту» на место Херардо Мартино.

В 2017-м «Атланта» била рекорды посещаемости. В сентябре на ее игру с «Орландо» пришли 70425 зрителей. Для МЛС такие показатели стали рекордными.

Зимой здесь произошли два важных трансфера. Полузащитник Альмирон уехал в «Ньюкасл» за 20 миллионов фунтов – так англичане побили собственный трансферный рекорд 14-летней давности.

На его место взяли лучшего игрока 2018 года в Южной Америке. Полузащитник Гонсало Мартинес приехал из «Ривер Плейта». В МЛС он дебютирует уже на этой неделе, а пока вместе с «Атлантой» играл в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Там «Атланта» встречалась с клубом «Эредиано» из Коста-Рики. Поражение со счетом 1:3 в первом матче – логичный результат по игре. Но Де Бур что-то знал и словесно всех успокоил сразу после матча: «Уверен, что мы отыграемся».

Дальше все было красиво. Мартинес забил самый быстрый гол в истории «Атланты» (47-я секунда), а его клуб выиграл со счетом 4:0. Кстати, оригинальное празднование адресовано как раз Альмирону. Раньше они вместе отмечали голы вот так:

twit text — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) 1 марта 2019 г.

Статистика владения мячом (60-40) и количество ударов (18-7) выглядят еще убедительнее счета. В первом матче все было гораздо ближе.

twit text — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) 1 марта 2019 г.

Лига чемпионов КОНКАКАФ – аналог европейской ЛЧ. Турнир проводится среди команд Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. До 2008 года он назывался Кубком чемпионов, а с момента смены названия в финале неизменно играет и побеждает мексиканский клуб. Поэтому встреча «Атланты» и «Монтеррея» уже в четвертьфинале может грозить команде МЛС чем-то плохим.

twit text — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) 1 марта 2019 г.

В Лиге чемпионов КОНКАКАФ много событий, которые никак не связаны с «Атлантой». Выделили тройку самого интеренсого:

1. Этой зимой у «Торонто» случились проблемы. В Саудовскую Аравию уехал Себастьян Джовинко. Без него как-то сразу не заладилось в Лиге чемпионов: «Торонто» вылетел в 1/8 финала от «Индепендьенте», проиграв с общим счетом 1:5.

2. Нападение «Тигрес» – сумасшествие. Там забивает пятками Жиньяк, а в Лиге чемпионов издеваются над соперниками Эдуардо Варгас и Энер Валенсия. «Саприса» каким-то образом отскочила в первой игре, а во второй получила пять. Валенсия забил хет-трик.

3. Дамаркус Бизли играл за ПСВ, «Ман Сити» и «Рейнджерс», потом принадлежал «Ганноверу» и «Пуэбле», а сейчас колотит за «Хьюстон». Его гол оказался победным в первом матче с «Гуастоей». И каким красивым!

twit text — Major League Soccer (@MLS) 20 февраля 2019 г.

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