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  • Слабый форвард, который лучше всех уничтожает «Арсенал»

Слабый форвард, который лучше всех уничтожает «Арсенал»

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» со счетом 2:3 и прервал серию из 22 матчей без поражений во всех турнирах. Снова повторилась тенденция о том, что команда Эмери не выигрывает первые таймы в матчах Премьер-лиги (12 ничьих и 5 поражений), но преображается после перерыва. Генрих Мхитарян оформил первый дубль в АПЛ и впервые с августа 2015-го забил два мяча в одном матче. Тогда Генрих еще выступал за «Боруссию», а сегодня его «Арсенал» все-таки уступил даже с такими геройствами. Им опять забил Чарли Остин.

Удивительный факт: нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин забивал «Арсеналу» во всех пяти матчах Премьер-лиги. Только у Рахима Стерлинга в играх с «Борнмутом» все еще лучше – он смог отличиться в шести встречах. У Остина все началось почти четыре года назад. 26 декабря 2014-го он реализовал пенальти в ворота «Арсенала», когда выступал за «КПР». Команда проиграла тот матч со счетом 1:2, а потом поражение с тем же счетом повторилось в матче второго круга. Разница была лишь в том, что теперь Остин забил с игры.

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Уже за «Саутгемптон» его гол наконец-то принес очковую пользу. 10 декабря 2017 года «Саутгемптон» сыграл с «Арсеналом» домашнюю ничью со счетом 1:1. В апрельском гостевом матче команда проиграла со счетом 2:3, но Остин снова отличился. Кажется, «Арсенал» стал его любимым соперником. Особенно интересно, что дважды до сегодняшнего дня форвард забивал в ворота «Арсенала» именно в декабре.

В этом матче Остина довольно неожиданно оставили на скамейке. Он вышел на замену только во втором тайме вместо оформившего дубль Ингса и на 85-й минуте отличился сам. Передачу сделал Лонг, который до этого сменил Редмонда. Тренер классно повлиял на игру, а гол Чарли Остина в матче с «Арсеналом» впервые принес его команде победу. Забавно, что за весь 2018 год Остин забил всего четыре гола, а половину из этих мячей отправил именно «Арсеналу». Конкретно в этом моменте нужно благодарить и Бернда Лено, который явно ошибся на выходе.

Вот еще парочка интересных фактов про Чарли Остина:

• В декабре 2017-го Остина дисквалифицировали на три матча за удар по голове вратаря «Хаддерсфилда» Лоссля. У голкипера появилась кровь, а многие осуждали Остина после свистка. Интересно, что в том же матче Чарли получил травму и потом сыграл только в конце марта.

• Остин уже вошел в историю «Саутгемптона». В ноябре 2016 года «Саутгемптон» играл в Лиге Европы против «Спарты» (3:0). Чарли стал первым игроком с 1981 года, который оформил дубль в матче Кубка УЕФА или Лиги Европы. При этом Остин отличился за «Саутгемптон» в дебютном матче в АПЛ, а потом забил в первой еврокубковой игре.

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Англия. Премьер-лига Англия Саутгемптон Арсенал Остин Чарли
Комментарии (3)
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LMI
1544978907
Ну наконец-то - Арсенал вернулся. Дождались. Традиционный декабрьский трах в непотребной позе от Саутгемптона - это наша страсть. Мы регулярно проигрываем самому суперскому клубу не только Англии, но и всего мира. Это здорово. А как приятно, что наши недоросли снова начали катать мячик по полю без всякой пользы и целеустремленности. Душа просто поет от радости - наши супер-киллеры нападающие невероятным образом запарывают все 100% моменты. Ну не праздник ли ГУННЕРЫ. Арсенал ВЕРНУЛСЯ !!!!!!!!!!! И я верю - парни не дадут нам себя обмануть и мы увидим фееричный пролет в кубке Лиги от ТТХ, а какой нас праздник будет ждать перед самым новым годом в Ливерпуле .... просто слов нет от предвкушения.
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Docentusa
1545029834
Что делать,что делать?! Купить!!!))))
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DXTK
1545807192
А с чего взяли что Остин слабый форвард? все зависит от тренеров, которые его постоянно держат на скамейке Пьюэль, Пеллегринно его постоянно держали на лавке, и почему то используют часто с замены. Когда выходил в основе становился лучшим форвардом клуба, но его преследовали последние два сезона травмы, по этому ему на замену купили Габбядини Маноло, а Пеллегрино как только начал его выпускать в основе он получил дисквалификацию и опять травму, но успел тогда 6 голов положить. Сейчас основным форвардом стал Ингс. Остин еще о себе заявил в Куинз Парк Рейнджерс забив 18 голов за сезон, он таранный форвард, и прилично играет головой, как раз первый и победный гол в дебютной игре против МЮ он забил головой. PS Надеюсь Остин останется в клубе, когда Хюзенхюттель начнет чистку.
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