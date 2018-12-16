Слабый форвард, который лучше всех уничтожает «Арсенал»

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» со счетом 2:3 и прервал серию из 22 матчей без поражений во всех турнирах. Снова повторилась тенденция о том, что команда Эмери не выигрывает первые таймы в матчах Премьер-лиги (12 ничьих и 5 поражений), но преображается после перерыва. Генрих Мхитарян оформил первый дубль в АПЛ и впервые с августа 2015-го забил два мяча в одном матче. Тогда Генрих еще выступал за «Боруссию», а сегодня его «Арсенал» все-таки уступил даже с такими геройствами. Им опять забил Чарли Остин.

Удивительный факт: нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин забивал «Арсеналу» во всех пяти матчах Премьер-лиги. Только у Рахима Стерлинга в играх с «Борнмутом» все еще лучше – он смог отличиться в шести встречах. У Остина все началось почти четыре года назад. 26 декабря 2014-го он реализовал пенальти в ворота «Арсенала», когда выступал за «КПР». Команда проиграла тот матч со счетом 1:2, а потом поражение с тем же счетом повторилось в матче второго круга. Разница была лишь в том, что теперь Остин забил с игры.

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Уже за «Саутгемптон» его гол наконец-то принес очковую пользу. 10 декабря 2017 года «Саутгемптон» сыграл с «Арсеналом» домашнюю ничью со счетом 1:1. В апрельском гостевом матче команда проиграла со счетом 2:3, но Остин снова отличился. Кажется, «Арсенал» стал его любимым соперником. Особенно интересно, что дважды до сегодняшнего дня форвард забивал в ворота «Арсенала» именно в декабре.

В этом матче Остина довольно неожиданно оставили на скамейке. Он вышел на замену только во втором тайме вместо оформившего дубль Ингса и на 85-й минуте отличился сам. Передачу сделал Лонг, который до этого сменил Редмонда. Тренер классно повлиял на игру, а гол Чарли Остина в матче с «Арсеналом» впервые принес его команде победу. Забавно, что за весь 2018 год Остин забил всего четыре гола, а половину из этих мячей отправил именно «Арсеналу». Конкретно в этом моменте нужно благодарить и Бернда Лено, который явно ошибся на выходе.

Вот еще парочка интересных фактов про Чарли Остина:

• В декабре 2017-го Остина дисквалифицировали на три матча за удар по голове вратаря «Хаддерсфилда» Лоссля. У голкипера появилась кровь, а многие осуждали Остина после свистка. Интересно, что в том же матче Чарли получил травму и потом сыграл только в конце марта.

• Остин уже вошел в историю «Саутгемптона». В ноябре 2016 года «Саутгемптон» играл в Лиге Европы против «Спарты» (3:0). Чарли стал первым игроком с 1981 года, который оформил дубль в матче Кубка УЕФА или Лиги Европы. При этом Остин отличился за «Саутгемптон» в дебютном матче в АПЛ, а потом забил в первой еврокубковой игре.

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