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    Муса зажигает в Саудовской Аравии. Там деньги и признание


    4
    Голосов: 3
    14.08.2018 10:40
    Ему больше не нужно возвращаться в Россию.

    Пару недель назад Ахмед Муса подписал четырехлетний контракт с клубом «Аль-Насср». Сразу бросается в глаза запредельная для карьеры нигерийца сумма трансфера. «Аль-Насср» отдал «Лестеру» почти 15 миллионов фунтов, но с бонусами платеж вырастет до 25 миллионов. Все мы помним, как весной Ахмеда едва сдали в аренду ЦСКА, где он ругался с Гончаренко и долго не мог забить.

    На чемпионате мира Муса сделал себе хорошую рекламу, когда вколотил два мяча в ворота сборной Исландии. Те голы дорого обошлись его будущей команде. Детали контракта не разглашаются, но объявлено, что Ахмед Муса стал самым дорогим нигерийцем в истории. Для чемпионата Саудовской Аравии он считается звездой.

    Муса сразу начал оправдывать вложенные в него финансы. «Я не мог и мечтать о таком прекрасном начале. Мой первый гол! Спасибо всем за мотивацию», – подписал нигериец видео с забитым мячом. Так действовать его учил еще Леонид Слуцкий, а мяч оказался победным.

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    Публикация от text (@ahmedmusa718)

    В Саудовской Аравии Мусу быстро полюбили. Вот так Ахмеда встречали в аэропорту, когда он только прилетел в новую для себя страну.

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    Публикация от text (@ahmedmusa718)

    Теперь ему хорошо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 августа 2018, 17:47

      Очень жаль ,что Муса не вернулся к армейцам . Сейчас бы он нам пригодился ,как никогда.

      0
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      Рейтинг: +77

      dguda 14 августа 2018, 14:40

      Пусть Нигерию поднимает.

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 августа 2018, 11:56

      С их скоростью он просто рекордсмен по бегу

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 августа 2018, 10:56

      Какие они там пешеходы мы уже видели, с его скоростью он их как кактусы оббегает.
      У защитника 2 метра преимущества на пяточке, в итоге просто покинул мяч на перед и оказался первым, бинго.
      Будет у них принцем))

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