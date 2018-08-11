Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мистика с финтами Коутиньо и страхом Неймара


    3
    Голосов: 6
    11.08.2018 09:30
    Креативная реклама Nike.

    Компания Nike выпустила новую серию бутс PhantomVSN и представила рекламу «Разбуди Phantom». Над видео работал британский режиссер Мэттью Вон, которого знают по известному фильму «Кингсман». Для популярности рекламы Nike позвала на съемки известных игроков. Коутиньо, Неймар, Роналдиньо, Де Брюйне и даже Пирло – все они приняли участие в ролике.

    Задумка в том, что игроков в бутсах PhantomVSN невозможно остановить. Их наделяют мистическими способностями, лишними ногами и креативной тенью. Из Коутиньо вылезает Де Брюйне, Роналдиньо остается самим собой, а девушка играет на уровне лучших футболистов мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 12 августа 2018, 08:30

      прям как трейлер фильма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 августа 2018, 18:15

      Классная реклама,а в описании забыли добавить Гаттузо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 августа 2018, 14:52

      Красивечно!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 августа 2018, 11:10

      Весёлая рекламка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 11 августа 2018, 10:40

      +++

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11