Кажется, в Лиге Европы тоже бывают договорняки

Албанцы снова играют странный матч.

Пока не начался август, за матчами квалификации ЛЧ и ЛЕ в Европе следят мало. Там редко выпадает кое-что интересное, но если выпадает, потом гремит на весь континент. В первом матче квалификационного этапа латвийский «Вентспилс» выиграл 5:0 у албанского «Люфтетари». В ответном албанцы вели в счете 3:2. За несколько минут до конца коэффициент на ничью был меньше (!), чем на победу хозяев (1,8 против 2,1).

В итоге латвийцы сравняли счет. Вот таким образом:

twit text — Mario (@XhavaraM) 19 июля 2018 г.

Латвийцы даже в отчете о матче поспешили прекратить все слухи: «ФК «Вентспилс» не занимается никакими околофутбольными делами и не участвует ни в каких вопросах, так или иначе связанных с тотализаторами и тому подобных делах. Мы очень не любим проигрывать и в любой ситуации сражаемся до последней секунды матча. И не понимаем, как вообще может быть по-другому?!»

Зато с албанскими командами такое происходит не первый раз. Самая громкая история последнего времени – длительная дисквалификация «Скендербеу». Сначала клуб был лишен титула чемпиона Албании-2015/16 с формулировкой «за влияние на результат матчей», а затем обвинен в участии в договорных матчах в еврокубках (в том числе и том сезоне, когда «Скендербеу» выступал в одной группе с «Локомотивом»). Албанский клуб подвергся штрафу в один миллион евро и был исключен из еврокубков на десять лет.

Новый чемпион Албании, клуб «Кукеси», в прошлом сезоне попал подозрение из-за товарищеских матчей, например, против «Динамо» (0:6). Организация Federbet обратила внимание на пятый и шестой пропущенные мячи. После этого тренер и сразу семь игроков «Кукеси» – были допрошены полицией.

На эту тему у нас есть целый репортаж:

«Перед Лигой чемпионов полиция задержала нас до полуночи». Интервью команды, которую подозревают в договорном матче

Еще немного крутого албанского футбола. Это матч команд «Фламуртари» и «Теута». С 2:15 можно посмотреть за тем, как одна из команд пыталась добыть победу, но усердно мазала мимо ворот. Но в конце все же добилась своего. Был матч достаточно давно, но примером служит тоже.