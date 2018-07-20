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    Кажется, в Лиге Европы тоже бывают договорняки


    5
    Голосов: 4
    20.07.2018 16:45
    Албанцы снова играют странный матч.

    Пока не начался август, за матчами квалификации ЛЧ и ЛЕ в Европе следят мало. Там редко выпадает кое-что интересное, но если выпадает, потом гремит на весь континент. В первом матче квалификационного этапа латвийский «Вентспилс» выиграл 5:0 у албанского «Люфтетари». В ответном албанцы вели в счете 3:2. За несколько минут до конца коэффициент на ничью был меньше (!), чем на победу хозяев (1,8 против 2,1).

    В итоге латвийцы сравняли счет. Вот таким образом:

    Латвийцы даже в отчете о матче поспешили прекратить все слухи: «ФК «Вентспилс» не занимается никакими околофутбольными делами и не участвует ни в каких вопросах, так или иначе связанных с тотализаторами и тому подобных делах. Мы очень не любим проигрывать и в любой ситуации сражаемся до последней секунды матча. И не понимаем, как вообще может быть по-другому?!»

    Зато с албанскими командами такое происходит не первый раз. Самая громкая история последнего времени – длительная дисквалификация «Скендербеу». Сначала клуб был лишен титула чемпиона Албании-2015/16 с формулировкой «за влияние на результат матчей», а затем обвинен в участии в договорных матчах в еврокубках (в том числе и том сезоне, когда «Скендербеу» выступал в одной группе с «Локомотивом»). Албанский клуб подвергся штрафу в один миллион евро и был исключен из еврокубков на десять лет.

    Новый чемпион Албании, клуб «Кукеси», в прошлом сезоне попал подозрение из-за товарищеских матчей, например, против «Динамо» (0:6). Организация Federbet обратила внимание на пятый и шестой пропущенные мячи. После этого тренер и сразу семь игроков «Кукеси» – были допрошены полицией.

    На эту тему у нас есть целый репортаж:

    «Перед Лигой чемпионов полиция задержала нас до полуночи». Интервью команды, которую подозревают в договорном матче

    Еще немного крутого албанского футбола. Это матч команд «Фламуртари» и «Теута». С 2:15 можно посмотреть за тем, как одна из команд пыталась добыть победу, но усердно мазала мимо ворот. Но в конце все же добилась своего. Был матч достаточно давно, но примером служит тоже.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Вентспилс» в соцсети «ВКонтакте»
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ 31 июля 2018, 18:31

      Как красиво сыграно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 21 июля 2018, 17:55

      Лучше уж такую чепуху писать, чем тиражировать липовые слухи о переходах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      dimar 21 июля 2018, 15:33

      а что в последнем видео не так? автор, Вы сами специально так можете промазать? Видно, что поле-болото, отсюда промахи+усталость синих в эпизоде с последним голом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > dimar 21 июля 2018, 18:26

      Ага Роналду и Месси на ЧМ промазали,все,учавствуют в договорняках...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 21 июля 2018, 06:50

      +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 21 июля 2018, 04:05

      Кто то срубил бабла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 июля 2018, 23:32

      Ладно Лига чемпионов, но чтобы докапываться до товарищеского матча, это крайне странно. С таким же успехом я могу организовать матч у себя во дворе с ребятами из соседних домов. И если кто-то начнёт принимать ставки на этот матч и делать какие-либо махинации с коэффициентами, то с ним свяжется сама ФИФА и накажут его?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 21:56

      По-моему, последнее видео не в тему.

      1
      Ответить
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