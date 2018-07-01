Дедушка мечтал увидеть ЧМ. Ему помогли тысячи людей

Очень трогательно.

Атмосфера доброты и позитива на чемпионате мира в России помогает свершиться очень красивым историям. Кто сходил хотя бы на один матч ЧМ – уже исполнил мечту жизни. Есть и такие люди, которым слишком сложно купить билет в интернете в силу возраста, а на игру попасть хочется безумно.

В фейсбуке рассказали, как дедушка 1941 года рождения ради матча Швейцария – Коста-Рика проехал на скоростном поезде до Нижнего Новгорода. Появилась идея осчастливить человека еще раз и найти ему билет на историческую игру 1/8 финала Испания – Россия в «Лужниках». И все получилось! Очень душевная история, мимо которой никак нельзя пройти.

Опубликовала Евгения Федорова.

«Друзья, друзья друзей, и их друзья!

Я даже не представляю, насколько далеко ушел наш пост! Сколько людей увидело нашу просьбу! Спасибо ВАМ огромное и низкий поклон за такую помощь!!!

Я в вас верила с первой минуты!!!

Вы сделали 1300 репостов!!!

Билет найден у Dasha Ignatieva, за что ей огромное Спасибо!

Все мы вместе, во главе с Дашой и ее билетом, сделали Михаила Павловича самым счастливым человеком, который пойдет на матч Россия-Испания!

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

Я не посмею удалить этот пост, пусть эта добрая история останется тут!

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Я ВЕРЮ В ДОБРО, я верю в теорию шести рукопожатий, и я верю, что этот пост поможет нам сделать хотя бы одного человека немножечко счастливее!

Волею судьбы сегодня-27.06, двое добрых людей, (они попросили не упоминать свои имена) пристраивали билет на матч в Нижнем Новгороде Швейцария-Коста-Рика, в билетном центре девушка услышала про это, и сказала, что к ней постоянно ходит дедушка, 1941 года рождения, просит очень подобрать ему билет на любой матч...Конфетки и цветы носит. Она объяснила ему, что к сожалению это можно сделать только через сайт, естественно в его возрасте ему это не подвластно. Он оставил ей свой телефон и сказал, что если подвернется что-то, он будет очень рад. Добрый человек позвонил дедушке, его зовут Михаил Павлович, он оказался безумно добрым и позитивным человеком, сразу примчался, времени было в обрез, нужно было еще доехать до Нижнего Новгорода... Бегом на метро успели сделать паспорт болельщика, приехали на вокзал...И там сказали, что fifa-поезд через пять минут отправляется, мест нет. Руки опустились. Михаил Павлович подошел к кассе и спросил, какие есть варианты... Матч в 21.00. Был только скоростной поезд с прибытием в 20.40. Дедушка твердо сказал, что он успеет и купил проездной билет за 3500. Добрый человек посадил его на поезд, передал «в руки» иностранных болельщиков, они обещали ему помочь добраться до арены. Перед отправлением дедушка сказал, что его жизнь подходит к концу, и сбывается его самая заветная мечта, что Чемпионат Мира только раз в жизни в России и он дожил до него...

В начале десятого Добрый Человек с ним созвонился, в трубке был гул трибун. Он успел!

Дедушка повторил, что мечтой всей его жизни было попасть на Чемпионат Мира по Футболу, он сказал, что теперь он ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВ, что все-таки мечта наконец-то осуществилась! Он всю жизнь любил футбол!

Мои дорогие друзья, знакомые, и еще пока незнакомые! Я знаю, что есть спонсорские билеты, которые расходятся по организациям, вопрос не столько в деньгах, сколько в невозможности просто достать билет на матч в Москве!!! Мы очень-очень хотим сделать подарок дедушке, но пока не знаем как.

Я ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС СДЕЛАТЬ РЕПОСТ!

Я верю, что мы сможем найти один, всего лишь ОДИН билет на матч в Москве! На любое место, на любую трибуну! Если у Вас есть какие-то знакомые организаторы, волонтеры, или просто люди, которые близки ко всему этому, отметьте, пожалуйста, их, может они смогут нам подсказать!

Заранее Благодарим ВАС от всего сердца! Евгения».