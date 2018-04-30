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Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны
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РПЛ возвращается ! Как сыграют «Спартак», «Зенит», ЦСКА и другие?
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Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны
Николай Живоглядов
Александр Плеханов
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30.04.2018 08:15
Весь мир
Знамя Труда
Невероятный репортаж из особенной глубины русского футбола
z
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
ФК «Знамя Труда»
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