Вы удивитесь, но самая крутая интрига − в Германии

За спиной «Баварии» кипит насыщенная жизнь.

18 очков – именно столько составляет преимущество «Баварии» над ближайшим конкурентом. Борьба за чемпионство давно закончена, но ниже происходит очень яркое шоу: разница между одиннадцатым и вторым местом всего 8 баллов. Распутывание этого клубка интриги − возможно, наиболее увлекательный сюжет европейском футболе на следующие три месяца.

Далее − краткий обзор каждого вероятного претендента на «серебро» и их лидеров, который делают каждый клуб уникальным. Даже если он называется не «Бавария».

«РБ Лейпциг»

В конце января «Бавария» установила рекорд Бундеслиги, оторвавшись на тот момент от «Лейпцига» на 16 очков. Расстроило ли это «быков»? Конечно, нет. Многие думали, что в этом сезоне парни из Лейпцига точно сдуются, но этого не произошло.

Тем более что за команду играет главная немецкая надежда ближайших нескольких лет Тимо Вернер. Этой зимой он вошел в шорт-лист мадридского «Реала», но «сливочные» на время отказались от этой задумки, поскольку форвард имеет реальные проблемы с ушами. При сильном шуме у него возникают сложности с кровообращением – начинаются головокружения. Так, он даже не смог закончить осенний матч Лиги чемпионов против «Бешикташа». Отходил Тимо потом еще пару недель.

Именно он недавно забил сотый гол «Лейпцига» в Бундеслиге. Возможно, скоро рядом окажется новый молодой талант. Недавно в команду пришел бывший шеф-скаут «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Пол Митчелл. И этот менеджер знает, где находить юных Вернеров.

«Боруссия» (Дортмунд)

Руководство «Боруссии» наверняка выдохнуло. Обамеянг настолько потерял мотивацию играть в Дортмунде, что регулярно нарушал дисциплину, а когда в конце 2017-го он переподписал контракт, об этом нигде не объявили. Конфликт достиг апогея к началу зимы, и габонца за солидные деньги продали в «Арсенал». Далее последовала многоходовка: Жиру ушел в «Челси», а из «Челси» в «Боруссию» − Батшуайи. В этой системе «шмели» как минимум не проиграли.

Батшуайи поучаствовал в четырех из пяти голов дортмундцев после своего перехода. Немцы уже запустили мем, на котором Миши со своим новым одноклубником Пулишичем переодеты в супергероев. И в этом что-то есть. Потому что Пулишич сейчас так же хорош, как и его новый одноклубник. Говорят, теперь клуб просит за Кристиана не меньше 100 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Арсенал» медленно отошли в сторону.

«Айнтрахт»

В последние годы смотреть на «Айнтрахт» без боли практически невозможно: парни были исключительными середняками Бундеслиги и ничем примечательным не выделялись, но в этом сезоне о них вдруг заговорили. По двум причинам.

Первая – усиление состава. Франкфуртцы потратили около 17 миллионов евро на трансферы прошлым летом. Отдельно стоят переходы де Гузмана, Аллера и Боатенга. В итоге уже в декабре «Бавария» на полном серьезе объявила о том, что готова взять троих игроков из «Айнтрахта». Но нет.

Вторая причина, из-за которой о команде говорят во всей Германии, − борьба с расизмом Кевина-Принса Боатенга. Немецкие журналисты, пожалуй, воспринимают его уже как эксперта по межнациональным проблемам. Если раньше он просто боролся за антирасистскую пропаганду на матчах еврокубков, мол одного минутного ролика по телевизору и рекламных щитов недостаточно. То теперь он комментирует более-менее все значимые скандалы. Даже инцидент с мальчиком и H&M.

Старания Боатенга оценили официально, и недавно он получил престижную награду 1Live Krone за вклад в борьбе с расизмом. Осталось понять, поможет ли ганец своей команде сенсационно попасть в Лигу чемпионов.

«Байер»

«Байер» предыдущий сезон тоже провалил, зато в этом мощно активизировался. Слаженная и быстрая игра команды обеспечила ей успех. Нет сомнений, что о потере Чичарито в Леверкузене уже давно забыли. Во многом это произошло из-за 20-летнего ямайца Леона Бэйли.

Именно его называют футбольным Усейном Болтом за невероятные скоростные данные. Когда нападающий еще гонял за «молодежку» «Аякса», на тренировку команды заскочил Франк де Бур. Увидев, что творит Бэйли, коуч потом скажет: «Он такой быстрый, это ненормально». Затем форвард уйдет в «Генк», а оттуда – в «Байер». В том году его хотел купить московский «Спартак», но ямаец решил, что лучше развиваться в немецком чемпионате.

«Байер» уже отверг предложение «Челси» в 25 миллионов евро. «Арсенал» готов летом предложить сумму в 28 миллионов. Интересно, что отступные у игрока не прописаны. А это значит, что «Байер» будет торговаться.

Пока местные болельщики наблюдают за тем, как их любимцы устраивают нереальную вечеринку в Леверкузене. Непопадание команды хотя бы в Лигу Европы будет расцениваться всеми как настоящее преступление.

«Шальке»

«Шальке» всколыхнул российскую прессу, когда руководство калининградской «Балтики» объявило о том, что команда откроет новый стадион 22-го марта товарищеским матчем против немцев. Позже подтвердилось, что это вовсе не фейк, а в «Шальке» даже обещали привезти на игру основной состав.

Сейчас в команде разжегся огонь. Лидер «горняков» Леон Горецка перешел в «Баварию». Фанаты восприняли его как предателя и адресовали баннеры: «Ни деньги, ни трофеи не важнее нашего клуба. Любой, кто этого не ценит, может убираться» и «Подвести 1000 друзей ради трофеев без эмоций и выпендрежа». Футболист отнесся к действиям болельщиков с пониманием, а руководство клуба – к выбору самого Горецки: в Германии больше некуда идти. Теперь топ-клубы нацелились на другого лидера «Шальке» Макса Майера. Среди претендентов – «Барселона», «Арсенал» и другие.

Зимой же «Шальке» планировал усилить состав, но получилось не очень. Чего стоит только история Даниэла Опаре из «Аугсбурга»! Защитник тайно вел переговоры с клубом из Гельзенкирхена, за что его отстранили от тренировок с командой до конца сезона. И, соответственно, никуда не продали. Такое развитие событий может испортить команде всю весну.