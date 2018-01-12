«Остановлюсь, только когда умру». Ему 50 лет, и он до сих пор играет

Японец Казу Миура творит невероятное.

Профессионалом стал в Бразилии

Казу Миура – настоящая японская легенда. В конце февраля ему исполнится 51. Притом карьеру Миура начинал в Бразилии – он просто сбежал в 15 лет в Сан-Паулу, даже не закончив школу. Играть в Японии было негде – футбол там в конце 80-х был довольно слабо развит. Языка в Бразилии Миура, конечно, не знал, поэтому отчаянно учил португальский, а помимо занятий в бразильском «Жувентусе», активно подрабатывал.

Первый в Серии А

В 1990-м Миура вернулся домой уже из «Сантоса», чтобы через два года выиграть с японской сборной домашний Кубок Азии – там Миура хоть и забил всего однажды, но был признан лучшим игроком. Кроме того, он выиграл четыре чемпионата Японии с «Верди» и отправился в аренду в «Дженоа», став первым японцем в истории Серии А, причем итальянцы не платили ни зарплату, ни арендную плату. Вышло так себе – сотрясение в первом же матче, всего один гол (зато в дерби против «Сампдории»), вылет из элиты и возвращение домой.

С тех пор Миура выступает в Японии, а за ее пределы выезжал играть лишь дважды – в загребское «Динамо» и в австралийский «Сидней». Мог и в Англию попасть, но не прошел просмотр в «Борнмуте», который находился на тот момент в третьей по силе английской лиге.

Тащил сборную, но на ЧМ не поиграл

Забив 55 голов в 89 матчах за сборную Японии, Миура так и не сыграл на чемпионате мира – в 1994-м команда не попала, в 1998-м приключился конфликт игрока с руководством, хотя он забил аж 14 голов в квалификации. Но зато съездил на ЧМ по мини-футболу, хотя произошло это уже в 45 лет. Там, правда, особого успеха японцы не добились, вылетев в первой же игре плей-офф, но Миура все равно был в восторге. Хотя в любом случае обидно, что такой игрок оказался мимо большого ЧМ.

Поставил рекорд в прошлом году

И это был рекорд долголетия, который держался более 50 лет. В марте прошлого года официальный сайт УЕФА сообщил, что Миура побил рекорд легендарного Стэнли Мэтьюза (обладателя «Золотого мяча»-1956), который завершил карьеру в 50-летнем возрасте. Японец, выступающий за «Йокогаму» с 2006 года, сначала стал самым возрастным профессиональным футболистом мира, а затем еще и самым «пожилым» автором гола (опередив того же Мэтьюза).

Его никогда не оперировали

Когда Миуру спросили, загадывал ли он о такую долгую карьеру, японец засмеялся: «Когда мне было 20, я и не думал про 50. Я даже не думал, что смогу дотянуть до 40. В тот момент это выглядело бы невероятно. Но играю до сих пор, потому что уж очень люблю эту игру. Ну и с травмами повезло, вернее, с их отсутствием – мне даже никогда не приходилось оперироваться».

Какая у него цель

Миура очень хочет вытащить «Йокогаму» обратно в Джей-лигу, где она не выступала с 2007 года. Впрочем, пока надежд на это мало – за десять сезонов в J2 клуб попадал в шестерку всего пару раз (места с 3 по 6 дают право сыграть в плей-офф за выход в Джей-лигу), а в минувшем сезоне занял десятое место. «J1 – топ-лига и там по-настоящему здорово поиграть, – не теряет надежд Миура. – Мы были бы очень счастливы снова туда попасть».

А сколько еще он будет играть

Японец продлил контракт с «Йокогамой» еще на один год. «Остановлюсь только в тот день, когда умру, – шутит Миура. – На самом деле, моя цель – сыграть в следующем матче, только и всего. У меня нет планов стать тренером. Да и в целом никаких планов нет. Что касается рекорда, я даже и не знаю, реален ли он. Я слышал, что 50-летние футболисты в третьих-четвертых дивизионах других стран тоже выступают».

Что такое Kazu Dance

В 90-х Миура здорово поработал на имидж японского футбола. В то время туда как раз начали стекаться известные футболисты, но Миура все равно был топовым игроком Джей-лиги. Помимо отличной результативности, всем особенно запомнились его танцы после забитых голов. Их даже вставили в футбольные симуляторы.