Лучшие тексты «Бомбардира» в 2017 году

Идеальное чтиво в праздники.

Привет. Последний материал «Бомбардира» в этом году – сборка лучших текстов, которые выходили у нас в 2017-м. Здесь есть и интервью, и репортажи, и горячая аналитика, и совсем странные для кого-то идеи, вроде параллелей футбола и рок-музыки. Важное уточнение: это субъективный топ, который не зависит напрямую ни от популярности, ни от оценок, а только учитывает их. Просто здесь собраны те тексты, на которых хочется навести фокус, чтобы зафиксировать год работы «Бомбардира» в истории.

Погнали.

«Балтика» – бренд российского футбола». Как калининградский клуб спасается от краха

В феврале калининградская «Балтика», которая до этого беспощадно тонула, подала признаки жизни. Николай Живоглядов, не вставая со стула в Москве, разобрался в делах далекого клуба и параллельно обнаружил несколько очень колоритных мини-историй. Например, про хромую собаку Зину, что жила около стадиона.

«На 40 миллиардов построили такое?!». Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

Репортаж-экскурсия с завершения самой шумной стройки десятилетия. Тогда еще никто не знал, что этот стадион будет регулярно и качественно заполняться аудиторией хоть в еврокубках, хоть в чемпионате.

«Чтобы поесть, я отделял от еды личинок». Как сын Пеле попал в тюрьму за наркотики

Жутковатая история, которая на самом деле, пожалуй, не про преступления, а про сложности в отношениях отца-знаменитости и его ребенка.

Почему «Ман Сити» Гвардиолы – это мюзикл. Объясняем на гифках из оскароносного «Ла-Ла Ленда»

Две самых волшебных проекта этого года в одном месте. Гифки внутри этого материала воспринимаются так же здорово, как голы Агуэро, Стерлинга и других звездных артистов Гвардиолы.

«Ночую у своих друзей-анархистов в книжном магазине». Самый необычный болельщик Франции, который вас покорит

Моя любимая история, которую почти никто не заметил. Короткий, но атмосферный рассказ о чудаковатом фанате «Ниццы». Он 20 лет ходит на все домашние матчи, спускаясь с горы на велике или лыжах.

«Пропустил гол с 76 метров и смеялся полночи». За что мы любим Сергея Рыжикова

Наконец-то закрыли важный пробел: собрали в одном месте главные доказательства, почему Сергей Рыжиков – это великое благо для такой противоречивой, закрытой и часто дремучей среды, как русский футбол.

«Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России

Важное расследование о диких проблемах в Кирове – с монологами ключевых жертв финансово-бюрократического ада. Кстати, в этом сезоне «Динамо» снялось с чемпионата ПФЛ за пару дней до старта.

«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах

Один из самых душевных текстов года. Наши авторы собрались в одном тексте и рассказали о своих кумирах. Получилось очень разнообразно. Если бы в этом списке надо было оставить только пять материалов, этот бы точно туда попал.

Почему «Рубин» − самый непонятный клуб России

Ни в одном другом месте РФПЛ очевидные плюсы не переплетаются так тесно со странными минусами. Зато в Казани всегда интересно.

Главные мемы российского футбола

Энциклопедический труд по составлению антологии мемов футбола России. Здесь все подобрано идеально – хотя Акинфеев свою тему этой осенью все-таки закрыл.

10 стыдных историй, которые произошли на российских стадионах в этом сезоне

Подборка неприятных эпизодов из прошлого сезона, которые доказывают, что в некоторых регионах России строят стадионы быстрее, чем учатся на них работать. Кажется, в этом сезоне такие ситуации пока возникают реже.

«Я больше не хочу доставлять неудобства моей семье и друзьям». История футболиста-гея, который покончил с собой

Важный и трагичный рассказ о чернокожем футболисте-гее, который в начале 1990-х признался, что он гей – прямо на первой полосе газеты The Sun. В Англии его затравила общественность, а в США он попал в скандал с сексуальными обвинениями и задушил себя веревкой.

«За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

Интервью со Стасом Меркисом – тем самым парнем из Красноярска, что сначала порвал твиттер постами про любимый «Енисей», а потом стал пресс-атташе клуба и продолжил зажигать уже оттуда.

«Если все мы в конце умрем, то зачем кого-то ненавидеть?». Самый душевный игрок Франции с очень трагичной судьбой

Вы, возможно, вообще никогда не слышали о Шейке Диабате – но его биография, рассказанная в этом тексте, научит вас воспринимать жизнь по-другому.

На какие рок-группы похожи топовые футбольные клубы

«Милан» – это Linkin Park, а «Барса» – Iron Maiden. А этот материал выглядит лучше, чем вся рок-музыка в 2017-м. Много вкусных сравнений.

Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

«Монако» сбросил с трона «ПСЖ», а сделал их такими русский владелец и его люди. Данил Замалетдинов разобрался, кто такой Дмитрий Рыболовлев и что о нем надо знать.

«После плена отец говорил: «Русские умеют терпеть, поэтому всегда побеждают». Йоахим Лев, которого вы не знали

Какими были детство и юность самого титулованного тренера сборных современности. Лев жил в деревне, а на тренировку ходил, пиная мяч несколько километров.

«Матч ТВ» массово покидают журналисты. Что происходит?

Александр Плеханов разобрал, вероятно, наиболее шумный медиаскандал года – историю о том, как с сайта «Матч ТВ» почти в полном составе ушла вся редакция из-за конфликта с новым боссом Евгением Дзичковским.

Почему русский футбол такой? Ответ в десяти предложениях

Ровно десять предложений с одинаковым началом, в которых вмещается все. Перечитывать после каждого громкого провала.

«Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

Очень печальный зпизод из Англии. Маленький болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоэури подружился с Джермейном Дефо, получил волну поддержки от тысяч людей – но все-таки уступил злокачественной опухоли. Один из тех текстов, которые всегда трудно писать, но обязательно надо.

«В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

Репортаж и интервью из фанатского мира – о боснийской группировке, которая крушит города, нападает на соперников и рьяно отстаивает собственную уникальность.

«Ты – алкогольный Лео Месси». Как в рэп-баттлах говорят про футбол

В 2017-м баттл-рэп точно был популярнее футбола – просто смиритесь с этим и надейтесь на реванш в 2018-м. А пока перечитайте этот познавательный материал от Тимофея Яценко – главного баттл-аналитика «Бомбардира», который сможет вставить цитаты из топовых раундов в абсолютно любой футбольный текст.

Какую одежду носят звезды РФПЛ. И сколько она стоит

Важное исследование о дивном мире, где куртки стоят больше 200 тысяч, а инстаграм рассказывает о доходах не хуже, чем вопрос «Сколько ты зарабатываешь?».

«Я готовил Макгрегора для «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку». Как самый популярный боец мира играл в футбол

Когда-то Конор всерьез занимался футбол, но потом все-таки выбрал единоборства – перед боем с Майвезером Сергей Беседин нашел первого футбольного тренера ирландца и пообщался с ним о прошлом.

«Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

Материал, идея которого появилась из анонимного телеграм-канала, этой осенью набирал просмотры быстрее, чем «Локо» переворачивал руссфутбол, и рассказал нам, что парадоксальные игры престолов временами случаются даже в успешных проектах.

«Спартачи» налетели со спины и начали мочить всех без разбора». Он перенес жуткое избиение и сохранил любовь к футболу

Дмитрий Оженилок стал инвалидом после нападения фанатов «Спартака», но нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни – в том числе благодаря коллекционированию футбольных шарфов. В интервью «Бомбардиру» он рассказал свою историю.

Виктор Гусев: «Миллионный контракт на «Матч ТВ», как у Карпина? Мне интересна более разнообразная жизнь»

Большое интервью с главным комментатором общедоступного ТВ – о написании книги, работе в киберспорте и деятельности на Первом канале, где сейчас почти нет футбола.

Футболист с самой большой зарплатой в России – у «Рубина». И его не могут выгнать

Янн М’Вила торжествует, менеджмент «Рубина» грустит, Александр Плеханов делает про это все бодрое исследование.

Football Manager – это лучшая серия игр о футболе. Сейчас все объясним

Мы очень редко пишем про компьютерный футбик, но тут Виталий Халюков собрался и сделал – получилось отлично и интересно даже для тех, кто FM никогда не видел.

Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»

Еще одно отличное интервью с отличным человеком – про путешествия, работу и нравственный выбор. Автор Николай Живоглядов после этого еще долго рассказывал нам, какой Стогниенко классный. Мы не сомневаемся.

Обладатель «Золотого мяча» стал президентом страны. Он очень долго к этому шел

Историческое событие: футболист выиграл президентские выборы. Ради этого Джордж Веа прошел очень сложный путь в родной Либерии – хотя мог выбрать сытую жизнь звезды-пенсионера, отдыхая в благополучной Европе.

В чем суть вечного спора Месси и Роналду? Наконец-то есть ответ

Сложный, но глубокий взгляд на самый непростой выбор этого десятилетия.

50 главных людей 2017 года

Материал об итогах внутри материала с итогами. Составили топ героев 2017-го специально без всякий мест, категорий и номинаций – чтобы просто отметить тех, кто больше всего отличился. Через год составим новый список и сравним с этим.