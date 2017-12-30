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    Дибала стал запасным в «Ювентусе». Кто в этом виноват?


    2.8
    Голосов: 6
    30.12.2017 11:05
    Его семья ищет денежные варианты, а игрок срывается на клуб.

    Что случилось?

    Пауло Дибала играет в «Ювентусе» только третий сезон, но ему уже все надоело. На 24-летнего аргентинца претендует половина топовых команд Европы, а его агенты ищут лучший вариант. Тайные переговоры с «ПСЖ» стали последней каплей для всех. Руководство «Ювентуса» отреагировало жестко. Ilbianconero сообщает, что гендиректор Маротта повлиял на перевод форварда в запас. В период с 5 по 17 декабря Дибала сыграл за «Ювентус» только 91 минуту за три матча. Столько же он затем провел в кубковой игре с «Дженоа», где забил гол. И снова сел в запас.

    «ПСЖ» или «Барселона»?

    Мариано – агент и брат форварда «Ювентуса». Если клуб постоянно отклоняет предложения по Дибале, то Мариано делает все, чтобы эти предложения приходили. В разговоре с «ПСЖ» Мариано добился того, что именно Дибалу здесь считают главным претендентом на замену Неймара. Тот собирается ехать в «Реал», а Дибала идеально подходит «ПСЖ» по игровым характеристикам. «Ювентус» такой вариант не устраивает. Дибала тащил команду весь предыдущий сезон, но сейчас Аллегри ищет новые тактические варианты. Например, перешел на схему 4-3-3, которая неудобна Дибале из-за неумения играть на фланге.

    По этой же тактической причине Дибала все еще не перешел в «Барселону». Мариано болеет за каталонский клуб, поэтому дальнейший приоритет наверняка отдал бы ему. Проблема в том, что в Испании играют Месси и Суарес. У Дибалы остается только вариант выхода на краю атаки. «Барса» точно не захочет сразу платить 150 миллионов евро за игрока с сомнительной пользой. «Ювентус» запрашивает именно столько, а на остальные вещи реагирует жестко. «Манчестер Юнайтед» предложил за аргентинца 67 миллионов и Мхитаряна. Пресса выдала информацию, что «Ювентус» принял это за шутку.

    У Дибалы ужасный характер

    Этот сезон Дибала начал впечатляюще. Он забил в каждом из четырех стартовых туров Серии А, повторив достижение Тони. За 12 лет такое не удалось больше ни одному футболисту. Дальше все изменилось. Пауло потерял искру и начал психовать. После замены в игре с «Удинезе» Пауло послал кого-то на испанском. Итальянские журналисты раскрутили историю, сделав объектом агрессии Массимилиано Аллегри. Странно совпало, что после этого аргентинец стал попадать в ротацию, а руководство «Ювентуса» – давить на его семью. Агентская работа Мариано клуб не устраивает. Дибала из-за этого готов послать весь «Ювентус».

    Хотя еще летом все было по-другому. Дибала говорил, что при взаимном желании может остаться в «Ювентусе» на всю жизнь. Маротта заявлял об отклонении всех предложений по аргентинцу. В апреле он подписал новый контракт до 2022 года с зарплатой в 7 миллионов евро. Повышение в деньгах принесло футбольный спад, но игра Дибалы все равно дала «Ювентусу» шестое подряд чемпионство. С ним в составе туринский клуб может претендовать на победу и в Лиге чемпионов. Без Дибалы придется перестраивать все.

    Важные мнения

    Маурицио Дзампарини: «Дибала сейчас в сложной ситуации. Через подобное проходят многие, особенно те, чья зарплата взлетает до 10 миллионов в год. Пока он не понимает, что счастье кроется не в деньгах. Но Пауло все преодолеет».

    Павел Недвед: «У Дибалы светлая голова, поэтому он исправит ошибки. Сейчас трансферный рынок обезумел. Если у игрока есть яйца, то он останется в «Ювентусе». Если их нет, придется принимать ошибочное решение».

    Массимилиано Аллегри: «Дибале навредили сравнения с Месси, Роналду и Неймаром. 24-летнего парня нельзя сравнивать с теми, кто выиграл десять «Золотых мячей». Пауло справится. У нас по-прежнему нет никаких проблем».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Фрэнсис 31 декабря 2017, 18:28

      Зимой никуда не уйдет.Вот летом возможно,и не обязательно в ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Фрэнсис 14 января 2018, 17:24

      Что ему там делать.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 31 декабря 2017, 10:01

      Какие-то неприятные истории с "Барселоной". Дибала, Коутиньо, Дембеле, все ссорились со своими клубами, нехорошо это.

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Hala Madrid 2 января 2018, 06:47

      А кто сказал, что Дибала ссорился? Спокойно играет за клуб и забивает

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 31 декабря 2017, 09:50

      Ну че то тут тайна покрытая мраком

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 31 декабря 2017, 00:19

      Куда перейдёт?какие проблемы?!Вот счас голище Вероне забил!!!

      1
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      Рейтинг: +51

      raptor62 30 декабря 2017, 21:15

      ,а что психовать то перешел бы к немытым там пол сборной аргентины
      играет и денег отстигнет газпром,а 150 лямов для газпрома так.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 30 декабря 2017, 17:30

      кто виноват ? рОССИЯ ЖЕ .... кто еще...

      -1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 30 декабря 2017, 16:04

      что делать,судьба такая!

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 30 декабря 2017, 15:48

      да никуда он не уйдет... женится и останется

      2
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 30 декабря 2017, 12:50

      Жаль. А я думал, что он будет новой "легендой" клуба...

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 30 декабря 2017, 12:35

      Успехов Дибале!

      2
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