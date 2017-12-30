Дибала стал запасным в «Ювентусе». Кто в этом виноват?

Его семья ищет денежные варианты, а игрок срывается на клуб.

Что случилось?

Пауло Дибала играет в «Ювентусе» только третий сезон, но ему уже все надоело. На 24-летнего аргентинца претендует половина топовых команд Европы, а его агенты ищут лучший вариант. Тайные переговоры с «ПСЖ» стали последней каплей для всех. Руководство «Ювентуса» отреагировало жестко. Ilbianconero сообщает, что гендиректор Маротта повлиял на перевод форварда в запас. В период с 5 по 17 декабря Дибала сыграл за «Ювентус» только 91 минуту за три матча. Столько же он затем провел в кубковой игре с «Дженоа», где забил гол. И снова сел в запас.

«ПСЖ» или «Барселона»?

Мариано – агент и брат форварда «Ювентуса». Если клуб постоянно отклоняет предложения по Дибале, то Мариано делает все, чтобы эти предложения приходили. В разговоре с «ПСЖ» Мариано добился того, что именно Дибалу здесь считают главным претендентом на замену Неймара. Тот собирается ехать в «Реал», а Дибала идеально подходит «ПСЖ» по игровым характеристикам. «Ювентус» такой вариант не устраивает. Дибала тащил команду весь предыдущий сезон, но сейчас Аллегри ищет новые тактические варианты. Например, перешел на схему 4-3-3, которая неудобна Дибале из-за неумения играть на фланге.

По этой же тактической причине Дибала все еще не перешел в «Барселону». Мариано болеет за каталонский клуб, поэтому дальнейший приоритет наверняка отдал бы ему. Проблема в том, что в Испании играют Месси и Суарес. У Дибалы остается только вариант выхода на краю атаки. «Барса» точно не захочет сразу платить 150 миллионов евро за игрока с сомнительной пользой. «Ювентус» запрашивает именно столько, а на остальные вещи реагирует жестко. «Манчестер Юнайтед» предложил за аргентинца 67 миллионов и Мхитаряна. Пресса выдала информацию, что «Ювентус» принял это за шутку.

У Дибалы ужасный характер

Этот сезон Дибала начал впечатляюще. Он забил в каждом из четырех стартовых туров Серии А, повторив достижение Тони. За 12 лет такое не удалось больше ни одному футболисту. Дальше все изменилось. Пауло потерял искру и начал психовать. После замены в игре с «Удинезе» Пауло послал кого-то на испанском. Итальянские журналисты раскрутили историю, сделав объектом агрессии Массимилиано Аллегри. Странно совпало, что после этого аргентинец стал попадать в ротацию, а руководство «Ювентуса» – давить на его семью. Агентская работа Мариано клуб не устраивает. Дибала из-за этого готов послать весь «Ювентус».

Хотя еще летом все было по-другому. Дибала говорил, что при взаимном желании может остаться в «Ювентусе» на всю жизнь. Маротта заявлял об отклонении всех предложений по аргентинцу. В апреле он подписал новый контракт до 2022 года с зарплатой в 7 миллионов евро. Повышение в деньгах принесло футбольный спад, но игра Дибалы все равно дала «Ювентусу» шестое подряд чемпионство. С ним в составе туринский клуб может претендовать на победу и в Лиге чемпионов. Без Дибалы придется перестраивать все.

Важные мнения