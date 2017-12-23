Безумная рубка «Арсенала» и «Ливерпуля»! Такое надо было видеть

«Арсенал» проигрывал 0:2 «Ливерпулю», но вытащил матч всего за шесть минут. И все равно не победил.

Топовые матчи в АПЛ иногда умеют быть интересными, главное, не пускать туда поскучневший «МЮ», а «Ливерпуль» пусть будет постоянно. Команда Юргена Клоппа в первом круге опозорилась в игре против «Ман Сити» (0:5), но зато грохнула 4:0 «Арсенал» и готовилась выдать шоу на «Эмирэйтс» против «канониров», которые из последних восьми матчей проиграли всего однажды.

Мстить «Ливерпулю» «Арсенал» мечтал, но на 51-й минуте вытаскивал из сетки второй мяч от Салаха после рикошета (первый забил Коутиньо). Египтянин при этом забил 15-й гол в сезоне и стал первым игроком «Ливерпуля», добравшимся до этой отметки менее чем за 20 матчей.

Что было потом? Абсолютно бешеные 388 секунд, во время которых «Арсенал» превратил проигранный матч в победный: Санчес сократил, Джака сравнял (первый гол в АПЛ на 38-м ударе), а Озил вывел вперед. Из 0:2 в 3:2 всего лишь за шесть минут. Защита «Ливерпуля» рухнула при малейшем давлении.

twit text — Football Funnys (@FootballFunnys) 22 декабря 2017 г.

Впрочем, гости довольно быстро оклемались и сравняли счет через 13 минут – 3:3 после удара Фирмино – настоящего специалиста по «Арсеналу», ведь за пять последних матчей против лондонского клуба бразилец забил пять голов и еще отдал три голевые передачи.

Фанаты «Ливерпуля» пережили весь спектр эмоций за это время.

Но вратарями никто не мог быть доволен в полной мере.

twit text — SPORF (@Sporf) 22 декабря 2017 г.

После 3:3 уже никто не забивал, хотя оставалось еще 20 минут, да и моменты были у обеих команд. Впрочем, для зрелища вполне хватило и шести голов. «Арсенал» и «Ливерпуль» выдали великолепное шоу перед предпоследним уикэндом года. В таблице же обе команды остались на своих позициях – «Ливерпуль» на четвертом месте с 35 очками, «Арсенал» строчкой ниже с 34-мя.