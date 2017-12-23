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    Безумная рубка «Арсенала» и «Ливерпуля»! Такое надо было видеть


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    Голосов: 6
    23.12.2017 00:40
    «Арсенал» проигрывал 0:2 «Ливерпулю», но вытащил матч всего за шесть минут. И все равно не победил.

    Топовые матчи в АПЛ иногда умеют быть интересными, главное, не пускать туда поскучневший «МЮ», а «Ливерпуль» пусть будет постоянно. Команда Юргена Клоппа в первом круге опозорилась в игре против «Ман Сити» (0:5), но зато грохнула 4:0 «Арсенал» и готовилась выдать шоу на «Эмирэйтс» против «канониров», которые из последних восьми матчей проиграли всего однажды.

    Мстить «Ливерпулю» «Арсенал» мечтал, но на 51-й минуте вытаскивал из сетки второй мяч от Салаха после рикошета (первый забил Коутиньо). Египтянин при этом забил 15-й гол в сезоне и стал первым игроком «Ливерпуля», добравшимся до этой отметки менее чем за 20 матчей.

    Что было потом? Абсолютно бешеные 388 секунд, во время которых «Арсенал» превратил проигранный матч в победный: Санчес сократил, Джака сравнял (первый гол в АПЛ на 38-м ударе), а Озил вывел вперед. Из 0:2 в 3:2 всего лишь за шесть минут. Защита «Ливерпуля» рухнула при малейшем давлении.

    Впрочем, гости довольно быстро оклемались и сравняли счет через 13 минут – 3:3 после удара Фирмино – настоящего специалиста по «Арсеналу», ведь за пять последних матчей против лондонского клуба бразилец забил пять голов и еще отдал три голевые передачи.

    Фанаты «Ливерпуля» пережили весь спектр эмоций за это время.

    Но вратарями никто не мог быть доволен в полной мере.

    После 3:3 уже никто не забивал, хотя оставалось еще 20 минут, да и моменты были у обеих команд. Впрочем, для зрелища вполне хватило и шести голов. «Арсенал» и «Ливерпуль» выдали великолепное шоу перед предпоследним уикэндом года. В таблице же обе команды остались на своих позициях – «Ливерпуль» на четвертом месте с 35 очками, «Арсенал» строчкой ниже с 34-мя.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, twitter.com/TrollFootball
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4102

      raritet 24 декабря 2017, 14:37

      и понять можно Спартак, после пастбища на нетоптанных лугах РФПЛ он, умиротворенный , выходит на арену битвы в АПЛ и не понимает, вообще, что такое происходит, что все чего-то бегают и никто не призовет этих бегающих к блаженному моциону на травке. Вчерашний матч смотришь и не веришь своим глазам -такие скорости. такая борьба и никто не катает вату...."так это же футбол"-'наконец доходит до тебя..

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 декабря 2017, 10:00

      в нашем чемпионате играют как роботы на последней картинке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1688

      Benifacto 23 декабря 2017, 16:02

      да сильный матч, я тока похоронил арсенал, пошел курить, прихожу 2-2 я даже не поверил)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 23 декабря 2017, 14:15

      Действительно, чумовой матч. Нам и не снилось...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 декабря 2017, 12:21

      нам такого футбола в нашем чемпионате и не снилось

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 23 декабря 2017, 09:07

      За такие матчи мы и любим футбол!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 23 декабря 2017, 08:54

      Веселуха! Я даже спать расхотел.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 23 декабря 2017, 07:48

      Это АПЛ,однако!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +965

      Riot Zero 23 декабря 2017, 02:12

      Мля, что за чудо МАТЧ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 23 декабря 2017, 01:18

      Это АПЛ,однако! Тут играют 90 минут, даже если к 88-й летят пару лысых..Бьются до победного! Чего и всем желаю!

      1
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