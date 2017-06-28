«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

«Краснодар» хвалят так давно и сильно, что почти нереально сказать что-то новое и не скатиться до лести со вкусом предвыборной агитации. Но клубная академия действительно очень хороша. Космический проект, запущенный Сергеем Галицким, держится на одном уровне с европейскими школами и уже оценен Владимиром Путиным во время приезда президента в Краснодар. Куча качественных полей, манежи, стадион, спортивно-медицинские центры, коттеджи для проживания и много-много всего – целый футбольный городок, который воспитанники называют Хогвартсом.

Занятия футболом здесь идут параллельно с простой учебой в школе, игрой в шахматы и развитием ребенка как разносторонней личности. А воспитание и вовсе занимает главенствующее положение. В общем, то место, где ребята становятся не просто футболистами, но и настоящими людьми.

Пока сборная регулярно кошмарит нас поражениями, а Премьер-лига выплевывает свежие порции диких новостей, в Краснодаре интенсивно растет школа, которая говорит: кажется, надежда на будущее у нас все-таки есть.

Олег Ланин – первый воспитанник академии, который закрепился в профессиональном футболе. Для молодого парня дорога пошла совсем не по асфальту, а по ФНЛ-овским колдобинам: сначала аренда в «Балтику», потом − в «Енисей». В жестком турнире Ланин окреп как толковый опорник и заслужил шутливых сравнений с Н’Голо Канте. Пока где-то в «Краснодаре» стареет Шарль Каборе, 21-летний россиянин отправился еще в одну аренду – в «Крылья Советов» к Андрею Тихонову, хорошо знакомому с полузащитником по работе в академии и молодежке «Краснодара» и «Енисее». Молодой тренер уверен, что потенциал Ланина поможет ему разрывать в ближайшем будущем. Как минимум тренеры молодежной сборной России с Тихоновым солидарны.

Из Красноярска в Самару, но на полноценный контракт проследовал еще один ученик краснодарской академии – сын Тихонова Михаил. «Он − один из самых перспективных молодых российских игроков. Его потенциал заметен», – рассказал пресс-службе волжан Зураб Циклаури. Тихонов-младший оказался в «Краснодаре» позднее остальных, но все равно многое для себя там открыл.

Вместе с отцом футболист, который трансформировался из крайнего хавбека и нападающего во флангового защитника, был и в академии, и в «Енисее», а теперь и в «Крыльях». При этом ни о каком родительском блате речи нет: в свои 18 лет Михаил ждет любого шанса и выжимает максимум из каждой возможности. Отец отмечает, что место в основе за сыном не зарезервировано, но при этом доволен его высокой работоспособностью и 100-процентной самоотдачей.

На сборах «Крыльев Советов» в Сербии Ланин (на фото выше) и Тихонов поселились в одной комнате. О временах, проведенных в академии, молодые футболисты также вспоминают дуэтом.

«Главное, что я вынес за время, проведенное в академии «Краснодара», – нужно работать и трудиться каждый день, – рассказывает «Бомбардиру» Олег. – Неважно, получается у тебя или нет. Любой труд просто так не проходит. Если ты будешь работать, то все обязательно получится».

Михаил продолжает: «В жизненном плане в академии у тебя идет не только борьба с конкурентами, но и с самим собой. К примеру, попав туда еще мальчиком, ты не имеешь окрепшей психики. В любой момент можно сломаться и опустить руки. Академия в этом плане закаляет. Здесь формируется внутренний стержень. В ней можно стать настоящим мужчиной».

«Чем же так крута академия «Краснодара» изнутри?» – спрашиваю я парней. Тихонов-младший загибает пальцы: «Первая причина – это те условия, которые созданы в академии «Краснодара». В России таких больше точно нигде нет. Думаю, даже в мире найти аналогов им вряд ли удастся.

Вторая – плотная работа. К примеру, за все время моего нахождения в академии мы постоянно находились на сборах. Каждый день у нас было по две тренировки. Первая направлена на развитие технического оснащения футболиста, вторая – на тактику.

Третья – это школа жизни. В академии я жил практически один, сам с собой. То есть там ты учишься жить самостоятельно и сам принимаешь решения. Ребят, которые попадают в академию еще раньше, жизнь закаляет и учит быть самостоятельными».

«После таких ответов его сразу же в основу «Краснодара» заберут. На следующий день позвонят и скажут: «Нам нужен такой игрок», – смеется Олег.

На вопрос о философии академии он рассказывает так: «Здесь детей с юных лет учат играть в атакующий, зрелищный и красивый футбол. Такой, чтобы нравился болельщикам. Ребят приучают к игре в короткий и средний пас, с постоянным прессингом и действием первым номером. Лично мне такая философия близка. Я не люблю играть от обороны, закрываться. Мне приятнее атаковать, быть на мяче». Тихонов-младший улыбается и одобрительно кивает.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» был, как «Барселона». То есть, не только иметь в основном составе 11 воспитанников на поле, но и показывать аналогичный футбол. Думаю, это со временем произойдет, и мечта Галицкого сбудется», – говорит Ланин.

Тихонов добавляет: «Сергей Галицкий – топ. Он сделал большое дело не только для города, но и для всей страны. За такое короткое время он построил клуб, который быстро добился больших высот и, надеюсь, в скором будущем сыграет в Лиге чемпионов.

Когда он основал команду, а потом и академию, о Краснодаре стали говорить гораздо больше. Мне кажется, что академию «Краснодара» знают не только в России, но и во всем мире. А это как минимум заслуживает уважения. Галицкий лично знает всех футболистов академии по именам – и маленьких, и взрослых. Таких людей, как он, очень мало. Если они вообще есть. Вот это реально топ».

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Пока Ланин и Тихонов применяют «академические» приемы с «Крыльями» в Сербии, Илья Жигулев (на фото выше) трудится вместе с основой «Краснодара» на клубной базе. Еще прошлым летом, находясь в аренде в молдавском «Милсами», Жигулев только в голове прокручивал подобные вещи, но уже зимой все случилось в реальности. Вернувшись в «Краснодар», он круто показал себя на сборах и первым из воспитанников выхватил полноценный долгосрочный контракт.

Об опыте, вынесенном из академии, Илья рассказывает мне почти афоризмами: «Если будешь трудиться и полностью отдаваться своему делу, то удача всегда будет на твоей стороне».

Труд – одно из ключевых понятий в академии, а для качественной работы и развития в школе Галицкого есть абсолютно все: «Во-первых, академия поражает своими масштабами и наличием европейских топ-технологий. Во-вторых, для многих детей здесь есть возможность качественно развиваться не только благодаря футболу, но и учебе».

В этом сезоне Жигулев семь раз выходил в составе «Краснодара» на матчи РФПЛ (в том числе против «Спартака» и «Локомотива»), но голевых действий в них не совершил. При этом Илья хорошо помнит, к чему его приучали в академии: «Философия? Доминирование над соперником, контроль мяча, красивая игра и агрессивные действия в отборе – все это прививают каждому возрасту. Цель одна – своей игрой нужно радовать зрителей».

Подписание контракта с Жигулевым Галицкий назвал знаковым событием: дело владельца «Краснодара» приобретает все большие масштабы и работает на команду. Сам Илья рассказывает, насколько досконально президент знает все процессы изнутри: «Сергей Николаевич делает огромный вклад в развитие футбола в Краснодарском крае. То, что он построил и продолжает строить, говорит само за себя.

Галицкий часто посещает тренировки в академии и многих ребят знает по именам. Он в курсе, у кого какая позиция и какими сильными и слабыми качествами обладает футболист. Более того может подойти и сказать, над чем нужно работать. Также он активно следит за ребятами, которые уезжают в аренды».

Прошлой осенью в адрес Сергея Галицкого хотелось кидаться респектами с удвоенной силой. В список самых талантливых игроков мира 1999 года рождения по версии The Guardian наравне с Джанлуиджи Доннаруммой попал краснодарский воспитанник Даниил Уткин. Британцы в крутость полузащитника записали поставленный дальний пас, универсализм и тактическую выучку, прибавив к этому сравнения с Полом Скоулзом. Российским экспертам Уткин чаще всего напоминает Зинедина Зидана.

О сравнениях с главной лысиной мирового футбола Даниил рассказал мне с оптимизмом: «Сравнения с Зиданом? Согласен, что я похож на него по антропометрическим данным, а по игре же лучше видно со стороны. Вообще, достичь подобного уровня может каждый, буду к этому стремиться».

В апреле Уткин вместе Тимуром Жамалетдиновым из ЦСКА попал в число претендентов на премию Golden Boy, где их конкурентами стали многомиллионные Килиан Мбаппе, Маркус Рэшфорд и все тот же Доннарумма. Тем временем 17-летний Даниил вместе с первой командой «Краснодара» уже прошел домашний сбор и готовится к работе в Австрии.

В этом году Уткин окончил школу, похваставшись «Бомбардиру», в каком месте рос и воспитывался: «В академии «Краснодара» одни из лучших условий не только в России, но и в Европе. Тут мы и учимся, и тренируемся – все в одном флаконе. Это то место, где хорошо следят за дисциплиной, поэтому отсюда выходят хорошие люди. Здесь же я понял, что нужно постоянно работать над собой и совершенствоваться».

Пока Уткин провел за первый «Краснодар» в товарищеском матче только тайм, но с таким стремительным развитием его дебют в РФПЛ неизбежен. В клубе на Даниила очень рассчитывают, а он стреляет эпитетами: «Мне очень нравится клубная философия и тот футбол, который демонстрирует команда. Это и контроль мяча, и владение преимуществом, и доведение игры до конца».

Про Галицкого Уткин, как и другие выпускники, отзывается с восхищением: «Сергей Николаевич – очень хороший и добрый человек. Созданная им академия помогает ребятам достичь в футболе высших результатов, которых он не добился сам. Это его сильная сторона. Таких людей, которые помогают людям, имея большой достаток, очень мало».

К 21 году Николай Комличенко собрал пестрый букет из выступлений в РФПЛ, ПФЛ, и Европе. Но если наверху ему почти не давали времени, то в подвале российского футбола изрядно бомбил, став в составе «Краснодара-2» лучшим бомбардиром зоны «Юг». В начале прошлого сезона форвард сорвался в Чехию, где его арендовал «Слован». С клубом из Либереца Комличенко засветился в Лиге Европы, где забил ПАОКу, а уже этой зимой «Краснодар» досрочно вернул игрока себе.

Подобное решение дало футболисту дополнительную мотивацию, но за эти полгода составить конкуренцию Федору Смолову он так и не сумел. Играми за молодежный состав «Краснодара» и фарм-клуб нападающий шанса не выбил, зато весной приглянулся чешской «Виктории».

Начиналось все позитивнее. В 18 лет Комличенко дебютировал в РФПЛ. Причем премьерный выход на замену в матче с «Томью» ознаменовался не только запредельной эйфорией, но и голевой передачей. «Выйти в 18 лет в Премьер-лиге и закрепиться очень тяжело. Это надо быть очень талантливым, как те молодые игроки, которые играют в топовых чемпионатах. Мне тогда повезло еще, что передачу отдал голевую. Хотя в том моменте вообще по воротам бил», – ранее рассказывал Николай в разговоре с «Бомбардиром».

Сейчас Комличенко ловит очередной шанс на сборах с «Краснодаром». Минусов клубной школы, которые хоть как-то могли разбавить восторженный тон этого материала, Николай не находит: «Нет там недостатков. Все на высшем уровне! Можно работать над техникой каждый день. В одном месте собрано много полей, школа. Восстановительные процедуры на высшем уровне.

Плюс в академии большой акцент на учебе. Футболист должен быть образованным, уметь общаться с людьми. В футболе потом может не получиться, но ты должен выйти оттуда образованным человеком».

Об источниках дополнительной мотивации Комличенко рассказывает с улыбкой и особым трепетом: «Когда в академию приезжал Галицкий, все сразу начинали выкладываться по полной. Президент мог подойти, руку пожать, спросить что-нибудь. Это вообще кайф был».

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