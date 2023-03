Поль Погба снялся в клипе известного рэпера. И «Олд Траффорд» – тоже

Поль Погба провел насыщенный сезон и уехал отдыхать на восток, но затем вдруг приехал обратно на «Олд Траффорд». Только не готовиться к сезону, – в отпуске француз будет еще до 8 июля – а сниматься в клипе американского рэпера Desiigner на песню Outlet, которая была выпущена еще в феврале. В сети видео появилось позавчера (в среду).

Любопытно, что в этом клипе Погба находится на поле уже в новой форме «МЮ». Таким образом, он первым в клубе опробовал экипировку к сезону-2017/18.

OUTLET ViiDEO RiiGHT NOW ON MY YOUTUBE CHANNEL https://t.co/VnFu8Hd4h5 S/O's @paulpogba FOR BEiiNG APART OF THIS #LOD #OUTLET pic.twitter.com/EmEqw83ioW