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    Поль Погба снялся в клипе известного рэпера. И «Олд Траффорд» – тоже


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    Голосов: 1
    24.06.2017 00:20
    Поль Погба, «Олд Траффорд» и новая выездная форма «МЮ» – в новом клипе рэпера Desiigner. «Бомбардир» показывает, что получилось.

    Поль Погба провел насыщенный сезон и уехал отдыхать на восток, но затем вдруг приехал обратно на «Олд Траффорд». Только не готовиться к сезону, – в отпуске француз будет еще до 8 июля – а сниматься в клипе американского рэпера Desiigner на песню Outlet, которая была выпущена еще в феврале. В сети видео появилось позавчера (в среду).

    Любопытно, что в этом клипе Погба находится на поле уже в новой форме «МЮ». Таким образом, он первым в клубе опробовал экипировку к сезону-2017/18.

    Поскольку правообладатели не разрешают интегрировать видео на сторонние сайты, смотрите полную версию видеоклипа по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 24 июня 2017, 14:01

      Какая же херня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 июня 2017, 05:09

      Лучше играй так, как понтуешься!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 июня 2017, 01:23

      Ниггер снялся в клипе у ниггера.Вот новость.Здесь футбольный сайт или в мире животных?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 июня 2017, 00:08

      На турнике каждый может подтянутся, лучше думай как играть на 105 лямов.

      3
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