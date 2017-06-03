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  • Черчесова не уволят в случае провала на Кубке конфедераций. «Зенит» ищет усиление в Италии. Дайджест событий дня

Черчесова не уволят в случае провала на Кубке конфедераций. «Зенит» ищет усиление в Италии. Дайджест событий дня

Алвес может перебраться в АПЛ

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес через год может покинуть Турин на правах свободного агента. Бразилец входит в интересы трех английских клубов. Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

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«Зенит» близок к покупке защитника «Болоньи»

Защитник «Болоньи» Адам Масина может продолжить карьеру в России, передает Сorriere di Bologna. Сообщается, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в приобретении футболиста. Сделка оценивается в 10 миллионов евро. 23-летний Масина провел за «Болонью» 55 матчей и забил три гола.

Кроме того, питерцы интересуются Брозовичем и Мурильо

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Известно, что он обратил внимание на полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

Хорватский футболист провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Что касается колумбийского легионера, то он сыграл в 34 матчах, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

И еще о Петербурге: «Зениту» интересны Конти и Гомес из «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес в следующем сезоне могут появиться в российской Премьер-Лиге. «Зенит» начал переговоры о трансфере 29-летнего хавбека из Аргентины. Что касается 23-летнего игрока обороны, то он входит в интересы российского клуба.

В прошедшем сезоне Конти сыграл в 33 матчах за «Аталанту» в Серии А, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Гомес записал в 37 матчах на свой счет 16 голов и 10 результативных передачам.

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«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Реалом» по трансферу Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время может вернуться в Англию. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мадридским клубом по трансферу футболиста. Сообщается. что сам игрок готов перейти в стан «красных дьяволов». Сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов фунтов. Испанский гранд может использовать переход валлийца как возможность начать переговоры с голкипером манкунианцев Давидом Де Хеа.

«Рома» заинтересована в приобретении Промеса

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может покинуть клуб. Игрок попал в сферу интересов «Ромы». Римский клуб видит в голландском хавбеке замену Мохамеду Салаху, который может перейти в «Ливерпуль».

Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне РФПЛ на счету футболиста 12 забитых голов.

Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил о своем решении завершить карьеру футболиста. Напомним, немец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Мне посчастливилось провести прекрасную карьеру, и я хотел бы завершить ее на мажорной ноте. У меня есть мотивация, но нет возможности играть каждые три дня. Не хочу рисковать. Я сказал Венгеру, что я устал как физически, так и психологически. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», – сказал игрок.

Черчесов останется во главе сборной независимо от результатов на Кубке конфедераций

Об этом заявил глава РФС Виталий Мутко.

— Результат на Кубке Конфедераций может повлиять на продолжение работы Черчесова в сборной?

— У него контракт, работать он будет до чемпионата мира. Этот вопрос не обсуждается.

Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России

Манчестер Юнайтед Россия Арсенал Спартак Рома Зенит Интер Болонья Аталанта Бэйл Гарет Мертезакер Пер Алвес Дани Гомес Алехандро Брозович Марсело Мурильо Джейсон Масина Адам Промес Квинси Конти Андреа Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Павел Амурский
1496513288
Слепому видно, что спартаковские тренеры могут тренировать только енисеи.
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polt
1496519405
Пока Мудко у руля, не будет у нас перемен в футболе в положительную сторону. Дал же Бог урода...
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igormaddog
1496538880
Зенит походу станет итальянской командой!!!
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giluxa1963
1496551898
аппетиты у Манчини громадные съесть то он съест да кто ему даст
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adekvat
1496552681
Да а куда шлак купленый при цигане девать?
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bset
1496569595
Черчесова не уволят, потому что Новой Зеландии проиграть будет тяжело, а проигрыш остальным не будет считаться провалом.
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Супермачо
1496572940
А рожа-то довольная на фото у него какая.
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