Черчесова не уволят в случае провала на Кубке конфедераций. «Зенит» ищет усиление в Италии. Дайджест событий дня

Алвес может перебраться в АПЛ

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес через год может покинуть Турин на правах свободного агента. Бразилец входит в интересы трех английских клубов. Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

Джоанна – девушка, которая вдохновляет Дани Алвеса

«Зенит» близок к покупке защитника «Болоньи»

Защитник «Болоньи» Адам Масина может продолжить карьеру в России, передает Сorriere di Bologna. Сообщается, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в приобретении футболиста. Сделка оценивается в 10 миллионов евро. 23-летний Масина провел за «Болонью» 55 матчей и забил три гола.

Кроме того, питерцы интересуются Брозовичем и Мурильо

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Известно, что он обратил внимание на полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

Хорватский футболист провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Что касается колумбийского легионера, то он сыграл в 34 матчах, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

И еще о Петербурге: «Зениту» интересны Конти и Гомес из «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес в следующем сезоне могут появиться в российской Премьер-Лиге. «Зенит» начал переговоры о трансфере 29-летнего хавбека из Аргентины. Что касается 23-летнего игрока обороны, то он входит в интересы российского клуба.

В прошедшем сезоне Конти сыграл в 33 матчах за «Аталанту» в Серии А, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Гомес записал в 37 матчах на свой счет 16 голов и 10 результативных передачам.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Реалом» по трансферу Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время может вернуться в Англию. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мадридским клубом по трансферу футболиста. Сообщается. что сам игрок готов перейти в стан «красных дьяволов». Сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов фунтов. Испанский гранд может использовать переход валлийца как возможность начать переговоры с голкипером манкунианцев Давидом Де Хеа.

«Рома» заинтересована в приобретении Промеса

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может покинуть клуб. Игрок попал в сферу интересов «Ромы». Римский клуб видит в голландском хавбеке замену Мохамеду Салаху, который может перейти в «Ливерпуль».

Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне РФПЛ на счету футболиста 12 забитых голов.

Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил о своем решении завершить карьеру футболиста. Напомним, немец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Мне посчастливилось провести прекрасную карьеру, и я хотел бы завершить ее на мажорной ноте. У меня есть мотивация, но нет возможности играть каждые три дня. Не хочу рисковать. Я сказал Венгеру, что я устал как физически, так и психологически. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», – сказал игрок.

Черчесов останется во главе сборной независимо от результатов на Кубке конфедераций

Об этом заявил глава РФС Виталий Мутко.

— Результат на Кубке Конфедераций может повлиять на продолжение работы Черчесова в сборной?

— У него контракт, работать он будет до чемпионата мира. Этот вопрос не обсуждается.

Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России