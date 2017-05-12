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    «Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел». Бекхэм снялся в кино – и, кажется, это провал


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    Голосов: 9
    12.05.2017 19:00
    Бекхэм дебютировал в качестве актера в фильме «Меч короля Артура» и тут же попал под волну зрительской критики.

    Новый фильм Гая Ричи «Меч короля Артура», премьера которого состоялась 11 мая, знаменит еще и сценой с Дэвидом Бекхэмом. Там знаменитый футболист появляется в образе рыцаря и призывает Артура достать меч Эскалибур из камня. «Было очень приятно работать с командой», – остался в восторге Дэвид. Ричи, который дружит с Бекхэмом, назвал того фантастическим актером. Все отлично, люди счастливы.

    Вот только зрителям сцена с Бекхэмом совершенно не понравилась.

    «Худшая актерская игра, которую я когда-либо видел в кино». «Единственное, что я понял: Дэвид Бекхэм – не актер. Впрочем, я и раньше это знал». «Увидел кусок фильма, где играет Бекхэм. Боже, это ужасно!». Пока режиссер важно рассуждал о необходимости участия Бекса в фильме, соцсети разрывались от критики его игры.

    Между тем, бюджет фильма составил 102 миллиона долларов. Любопытно, что в целом по миру «Меч короля Артура» получил большинство отрицательных отзывов, тогда как в России кино оценили, скорее, положительно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 14 мая 2017, 07:41

      каждый должен заниматься СВОИМ делом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 13 мая 2017, 09:17

      Да привыкли видеть его с мячом, а он с мечом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > kagorich 13 мая 2017, 12:52

      К чему эти тонкости. Пишем: "с мИчом" и всё, и туда и туда подойдёт.

      1
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      ...
      Рейтинг: +675

      kagorich > Футболозавр Рекс 13 мая 2017, 13:02

      Ну да, золотая середина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 мая 2017, 09:07

      что не так? XD всё норм 4-5 сек на ура по моему XD

      -1
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 12 мая 2017, 21:54

      там им просто делать нех*й вот и оценивают игру актера , который был всего пару минут в кадре , а то и меньше , да и к фильмам хорошим они сейчас предвзято относятно , зато про негров пи*арасов ,это классный фильм

      3
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      Рейтинг: +161

      daunis > Arrow10 13 мая 2017, 00:34

      "Gayniggers from Outer Space" это классика)

      1
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 12 мая 2017, 21:47

      они просто ещё не видели Российское кино эти критики ))

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 12 мая 2017, 21:47

      да нормально он сыграл. придираются просто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 12 мая 2017, 21:11

      Не совсем понятно, что им не понравилось. Бэкс тут всего пару секунд в кадре.

      2
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 мая 2017, 19:57

      ну не поймешь по этим кадрам как он сыграл...нельзя сделать вот такой вывод ужасно и все такое, автор статейки тупит...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 19:12

      Ну мужику скучно без футбола . Вот развлекается ." Рожденный петь , летать не может" .

      0
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