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    «Играть так феноменально могут немногие». Иско протащил «Реал» в финал ЛЧ


    3.7
    Голосов: 6
    10.05.2017 23:40
    «Атлетико» выиграл последнее дерби на «Висенте Кальдерон» перед переездом на новый стадион. Но для выхода в финал этого не хватило. «Бомбардир» рассказывает о рекордах и достижениях в матче, где едва не случилась главная сенсация Лиги чемпионов.

    «Атлетико» начал резво и сразу забил два. Антуан Гризманн впервые реализовал пенальти из последних трех ударов в матчах с «Реалом». Но на этом радости «Атлетико» закончились. Интрига жила ровно до гола «Реала». Он и случился в 61-й игре подряд. «Реал», забив в ворота «Атлетико», повторил рекорд «Баварии». Автором гола оказался Иско. Он стал первым игроком с 2014 года, сумевшим забить «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» в Лиге чемпионов. Тогда здесь отмечался в протоколе Рикардо Кака.

    «Играть так феноменально могут немногие. Иско проводит удивительный сезон», – говорил о нем Зинедин Зидан. «Считаю, что сейчас я нахожусь в своей наилучшей форме за всю карьеру», – отвечал ему Иско. В нынешнем сезоне испанской Примеры он провел 28 матчей, забив 10 голов и сделав шесть передач. Сейчас испанец ведет игру «Реала» и в Лиге чемпионов. Летом его хотят забрать «Барселона» и «Ювентус», но пока Иско думает только о «Реале». Его гол вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где Иско, возможно, встретится со своей будущей командой.

    Конечно, Иско любят не все. В матче с «Гранадой» он высмеял одежду тренера соперника Тони Адамса. Иско назвал того официантом, рассмешив партнеров этой шуткой. «Атлетико» в матче с «Реалом» было не до смеха. Последнее дерби перед отъездом с «Висенте Кальдерон» «Атлетико» выиграл, но большой радости от этого не испытал. «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале турнира и попробует защитить титул.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 12 мая 2017, 22:13

      ювентус сможет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 мая 2017, 12:08

      Если кроме РЕАЛа другой клуб был бы я тоже болел бы за Ювентус. Но РЕАЛ моя слабость.
      Удачи и Успехов РЕАЛу! Надеюсь получить 12 й кубок и Реал станет первым клубом который зашитит свое чемпионство.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2017, 09:30

      Юве конечно в силе организации игры и тактики сейчас Реал не соперник, но у Реала быстрые игроки, это финал и может случиться что угодно, пусть победит сильнейший. Я хоть и болею за Реал но Юве будет жаль, наверное последний шанс Джиджи выиграть этот трофей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > Dgad 11 мая 2017, 13:23

      Я бы не сказал что Реал в тактике и организации игры не соперник.. Юве бесспорно лучший по организации игры в защите, но полузащита у Реала сильнее.. + у Реала проблемы в обороне, не будет Карвахаля, что заметно ослабляет правый фланг как в обороне, так и в атаке.
      У Буффонище ещё в след сезоне будет шанс взять ЛЧ, она заканчивает после ЧМ 2018.. но правда не верится что он всё таки закончит карьеру..

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 11 мая 2017, 08:45

      Ювентус Чемпик!!!

      0
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 11 мая 2017, 08:21

      ювентус в этом году сильнее всех

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 мая 2017, 06:24

      Если бы они так и первый матч отыграли.....

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 мая 2017, 01:21

      На сегодня Реал сильнее, но матч классный.

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 11 мая 2017, 00:28

      люблю обе команды....но реал уже выигрывал лч и поэтому болеть буду за Ювентус....а так за честную и справедливую игру....кто достоин тот и победит...

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 11 мая 2017, 00:03

      Хамеса конечно необходимо оставить.Роналду велик, но тянуть команду он уже не сможет,-отдельные вспышки

      2
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 11 мая 2017, 00:00

      Косолапое чудо..

      -2
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