Промес, Паршивлюк, Вернблум и другие супергерои 22-го тура РФПЛ

Герой – Квинси Промес («Спартак»)

Лидеру Премьер-лиги противостояла жутко неудобная команда, с ней у «Спартака» баланс встреч до сих пор остается отрицательным. Тем не менее, спартаковцы очков на опасном выезде в Уфе не потеряли, хотя и без нервов не обошлось: Глушаков счет открыл, Промес с пенальти (первого в сезоне!) – удвоил, затем ответный пенальти Фатая отразил Ребров, но красно-белые все равно пропустили от Облякова. В концовке Мельгарехо с помощью Промеса установил счет 3:1. но вновь, как и в матче с «Оренбургом», на какое-то время «Спартак» буквально выключился и нервы своим фанатам изрядно потрепал.

Зато лишь однажды из последних 13 матчей красно-белые проиграли – очень солидный результат, потому и преимущество перед конкурентами не уменьшается. Кстати, стоит отметить весьма приличный дебют Георгия Джикии, выигравшего целых восемь верховых единоборств и отметившегося 13 выносами мяча. Интересно, выйдет ли он в стартовом составе на главный матч второго круга уже в это воскресенье?

Герой – Сергей Паршивлюк («Анжи»)

Красивого прощания у «Зенита» с «Петровским» не вышло, но его соперник уж точно не заслужил проиграть. В полной мере сенсационной ничьей в Санкт-Петербурге поспособствовали бывшие спартаковцы – Паршивлюк, Яковлев и Гулиев: первый отдал голевую передачу второму и еще добился красной карточки для Ломбертса, а третий стал лучшим игроком матча по отборам мяча. «Анжи» действительно выглядел очень прилично, чего не скажешь о «Зените». Можно вспомнить и о том, что «Спартаку» пришлось также нелегко в игре с «Анжи», но свой шанс лидер не упустил. Питерцы же потеряли очки на ровном месте.

Кокорин спас ничью питерцам, но серию из восьми домашних побед подряд они прервали. Что касается «Анжи», то махачкалинцы впервые за пять выездов забили и не проиграли. Мирча Луческу практически не клеймил судейскую бригаду после этой встречи, похоже, надоело жаловаться и ему. Ближайшее воскресенье – последний шанс остаться в чемпионский гонке.

Герой – Понтус Вернблум (ЦСКА)

Матч «Краснодар» – ЦСКА вышел едва ли не самым зрелищным в туре: он и стартовал с бешеных обоюдных атак и в дальнейшем команды были серьезно нацелены забивать, но два гола случились лишь после перерыва. Первый забил с пенальти Смолов, ответный – на счету Вернблума, поразившего угол ворот «Краснодара» дальним ударом. Кроме того, швед выиграл семь верховых единоборств, так что попасть в список героев тура вполне заслужил.

Очень приличный матч провел и Головин: четыре обостряющих паса, четыре отбора, три обводки – весьма неплохо. Впрочем, в концовке ЦСКА, до этого пробивший и штангу и перекладину ворот соперника, едва не проиграл, спасла лишь нерасторопность Гранквиста, умудрившегося не попасть с двух метров по пустым воротам. Так и осталось – 1:1, что не позволило «Краснодару» в четвертый раз подряд обыграть дома ЦСКА. Красно-синие не подпустили краснодарский клуб к себе в турнирной таблице и остались вровень с «Зенитом». Но при этом отстали от «Спартака» на целых восемь баллов.

Герой – Тимофей Калачев («Ростов»)

Вот уж где не ожидалось множества голов, так это на матче «Локомотива» с «Ростовом». Их не было забито вовсе, так что выделяем футболиста, который успевал везде – и отбирать мячи (пять отборов и два перехвата), и отдавать обостряющие передачи, и выполнить целых 11 кроссов. Гости упустили отличный момент, когда из выгодной позиции в небеса запустил мяч Ерохин, у хозяев таких супершансов не было, так что в целом результат закономерен.

«Ростов» в четвертый раз подряд сыграл вничью 0:0. Между тем, в РФПЛ ростовчане не пропускают голов аж с ноября, но на выезде забивают все с таким же трудом – лишь в одном из последних восьми матчей (произошло это в Томске, зато сразу шесть раз).

Герой – Петар Занев («Амкар»)

Конечно, герой, ведь в Самаре состоялся его первый гол за последние пять лет – болгарский защитник не забивал ни в «Волыни», ни за «Амкар». В выездной игре против «Крыльев Советов» счет открыл Гол, сравнял его Бруно, именно Заневу удалось реализовать пенальти (правда, весьма спорный), но хозяева снова отыгрались – теперь усилиями Корниленко. Четыре гола в первом тайме настраивали на позитив, но больше команды не забили – 2:2. Тем не менее, наблюдать за этим матчем было весьма интересно.

«Амкар» прервал серию из четырех подряд поражений на выезде, «Крылья» же не могут победить уже в шести играх кряду. «Амкар» для них тоже неудобен – лишь в одном матче из пяти предыдущих самарцы забивали пермякам. Сейчас тоже получилось, но для победы не хватило.

Герой – Магомед Митришев («Терек»)

Форвард грозненцев словно прочитал наш материал о лимите «10+15», разозлился и заколотил дубль в ворота Тулы. Уже в первые 20 минут «Терек» благодаря двум голам Митришева уверенно повел в счете, так что в дальнейшем уже не было особых сомнений насчет исхода, даже несмотря на то, что на второй тайм туляки выпустили двух свежих игроков. В конце концов, Расич один гол отыграл, но Бериша укрепил победу хозяев – 3:1. «Арсенал» проиграл шестой подряд выездной матч, но сумел-таки забить, в отличие от предыдущих четырех выездов. «Тереку» же эта победа помогла сократить отставание от «Краснодара» – замахнуться на четвертое место еще вполне реально.

Герой – Алексей Пугин («Томь»)

Томичи продолжают геройствовать – победив «Амкар», они отобрали очки у «Рубина». И хотя к зоне стыков их это не приблизило, в той ситуации, в которой оказалась «Томь», геройством можно назвать каждое заработанное очко. Пугин открыл счет в первом тайме, затем хозяева пережили незабитый пенальти Жонатаса и дубль Лестьенна, однако ничью томская команда спасла именно благодаря Пугину, сделавшему еще и удобную передачу на Соболева, который не промахнулся с близкого расстояния. 2:2, и «Рубин» снова теряет очки, располагаясь на унылом десятом месте. Порадовал Руслан Камболов (девять отборов плюс восемь перехватов – прекрасная статистика), да и засуха из трех матчей без голов успешно прервана, но это единственный положительный момент для казанцев. В остальном же все пока довольно тускло.

Герой – Владимир Ильин («Урал»)

В заключительном матче тура снова забил парень, о котором до этой весны еще почти никто ничего не слышал. Три года назад Ильин играл за героическое «Тосно», выбившее из Кубка «Спартак», прошлым летом перебрался в «Кубань», где забил всего два гола за полгода, а теперь на его счету пять мячей в семи матчах за «Урал» с учетом Кубка. В четвертой игре подряд Ильин не уходит с поля без забитого мяча. Три недели назад его точный удар оказался победным во встрече с «Рубином». Сегодня он принес победу «Уралу» над «Оренбургом», хотя гости едва не сравняли счет во втором тайме. Под конец удвоить результат удалось Лунгу.

Теперь уральцы не пропускают мячей уже в четвертом подряд домашнем матче, «Оренбург» же никак не может победить на выезде. К тому же для оренбургского клуба «Урал» – крайне неудобный соперник: победить за 17 матчей удалось лишь однажды.

Почему мы ждем следующего тура:

Следующий тур пройдет в два дня вместо четырех – никаких матчей в будни не ожидается. Наибольший интерес в субботу представляет игра ЦСКА с «Ростовом», любопытна и встреча в Казани «Рубина» с «Краснодаром». А на следующий день состоится суперматч, которого все ждут еще с осени: «Спартак» примет «Зенит». Все мысли в головах фанатов наверняка лишь только об этой игре.

Символическая сборная 22-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 22-го тура:

«Крылья Советов» – «Амкар» – 2:2

«Терек» – «Арсенал» – 3:1

«Зенит» – «Анжи» – 1:1

«Уфа» – «Спартак» – 1:3

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1

«Локомотив» – «Ростов» – 0:0

«Томь» – «Рубин» – 2:2

«Урал» – «Оренбург» – 2:0

Расписание 23-го тура:

15 апреля (суббота): «Амкар» – «Уфа», ЦСКА – «Ростов», «Анжи» – «Крылья Советов», «Рубин» – «Краснодар»

16 апреля (воскресенье): «Оренбург» – «Терек», «Урал» – «Томь», «Арсенал» – «Локомотив», «Спартак» – «Зенит»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 23-й тур дисквалифицированы: Ломбертс («Зенит»), Бухаров («Ростов»), Тарасов («Локомотив»), Зинков («Крылья Советов»).

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