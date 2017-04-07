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    Фанатка «Боруссии» посмотрела рурское дерби в секторе «Шальке» и встретилась с Марком Бартрой


    2
    Голосов: 2
    07.04.2017 18:30
    Поступок недели: болельщица дортмундской «Боруссии» прославилась, отсмотрев рурское дерби в секторе фанатов «Шальке». Ее смелость очень понравилась Марку Бартре, который организовал поиск самой решительной фанатки своего клуба, а потом и встретился с ней.

    «Боруссия» и «Шальке» – непримиримые соперники, так что в дортмундском мерче на синюю трибуну лучше не являться. Однако это соображение из числа здравых и безопасных не остановило фанатку «Боруссии», и после матча 1 апреля по интернету разлетелись эпичные кадры: одинокая женщина в желтой футболке в окружении болельщиков «Шальке».

    Такой смелый поступок не оставил равнодушным защитника «Боруссии» Марка Бартру. «Хочу встретиться с этот женщиной! Не поможете мне отыскать ее? Я хочу подарить ей свою футболку. Помогите мне с помощью ретвитов и хэштегов», – написал игрок в своем твиттере.

    Через несколько дней болельщица обнаружилась, а Бартра сдержал слово: организовал встречу, на которой они тепло пообщались, и подарил поклоннице клуба свою футболку с автографом.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 9 апреля 2017, 07:06

      и как она туда попала у нас бы не пропустили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 апреля 2017, 10:39

      Экстрим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 апреля 2017, 21:18

      кто его знает может после матча она учавствовала в групповом сексе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 апреля 2017, 20:15

      страшненькая ... надеялась, может на экстримальный секас на трибуне оппонентов..а там ее не оценили...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 апреля 2017, 19:29

      Если бы на трибуну ультрас? Это было бы достижение :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 апреля 2017, 19:13

      А что у всех такие заточки грустные?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 апреля 2017, 18:53

      Фанаты шальке ждите...На следующем дерби все пойдут в сектор фанатов Шальке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 18:25

      Болела зенита, а слабо на фанатскую трибуну спартака?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Чеба 9 апреля 2017, 09:08

      с атрибутикой КС вообще на изи :D

      -1
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