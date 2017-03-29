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  • В Португалии представили смешной бюст Роналду. Бразилия пробилась на ЧМ-2018. Дайджест событий дня

В Португалии представили смешной бюст Роналду. Бразилия пробилась на ЧМ-2018. Дайджест событий дня

Бразилия стала первой сборной, обеспечившей приезд в Россию на ЧМ-2018

Сборная Бразилии, которая сегодня крупно обыграла Парагвай в мате отборочного цикла чемпионата мира-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира. Таким образом, южно-американская команда стала первой сборной, квалифицировавшейся на чемпионат мира. В 14 турах Бразилия одержала 10 побед при одном поражении, набрав 33 очка. За четыре тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили. На пятой строчке идет Аргентина. В случае сохранения такого расклада вещей, последним придется играть стыковые матчи с представителем Океании.

«Барселона» приняла решение выкупить Деулофеу

Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу, выступающий на правах аренды в «Милане», в ближайшее время может вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является. Каталонский клуб намерен активировать опцию обратного выкупа футболиста, которая прописана в контракте игрока. Сумма перехода составит 12 миллионов евро. Отмечается, что у итальянского клуба нет прав на покупку испанца. В текущем сезоне 23-летний Деулофеу провел девять матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

«Боруссия» готова продлить контракт с Тухелем

Руководство дортмундской «Боруссии» рассчитывает на продолжение сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает Ruhr Nachrichten. Президент клуба Райнхард Раубалл заявил, что переговоры о продлении контракта начнутся ближе к лету. Известно, что в услугах Тухеля заинтересован лондонский «Арсенал». Он рассматривается как замена Арсену Венгеру. В «Боруссии» Тухель работает второй год. Перед стартом предыдущего сезона он сменил на этом посту Юргена Клоппа. Действующий контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до середины 2018 года.

В Португалии представили бюст Роналду

На острове Мадейра, где родился нападающий «Реала» Криштиану Роналду, сегодня состоялась церемония переименования аэропорта в честь капитана сборной Португалии. Напомним, что аэропорт теперь будет называться «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду». Стоит отметить, что в честь четырехкратного обладателя «Золотого мяча» также был представлен его бронзовый бюст.

«Реал»: «Кто такой Пике? Мы не хотим его рекламировать»

«Реал» отреагировал на высказывания защитника «Барселоны» Жерара Пике. Напомним, что игрок каталонцев сегодня высказал свое недовольство по отношению к мадридскому клубу, а также подчеркнул, что сливочные выиграли Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда. «Кто такой Пике? Мы не хотим участвовать в этой игре и рекламировать его», – заявил представитель «Реала». Ранее стало известно, что «Реал» может подать в суд на Пике.

«Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?

«Вест Хэм» не планирует продлевать контракт с Биличем

Руководство «Вест Хэма» не рассматривает возможность продления контракта с нынешним главным тренером команды Славеном Биличем. Главная причина этого нежелания продолжения работы – неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. В случае, если результаты в кратчайшие сроки будут улучшены, то существует вероятность продления контракта, о чем можно будет вести переговоры не ранее января. Стоит отметить, что Билич работает в «Вест Хэме» с 2015 года, а его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось, что на роль сменщика Билича рассматривается Яп Стам.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против Бельгии (3:3). Напомним, что на 17-й минуте встречи 26-летний хавбек был заменен на Магомеда Оздоева. Сообщается, что сроки восстановления зависят от степени серьезности травмы. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Москве. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзагоев провел 12 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Озила и Окслэда-Чэмберлена

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно планирует приобрести двух футболистов «Арсенала». Сообщается, что в сферу интересов «красных дьяволов» попали полузащитник Месут Озил и нападающий Алекс Окслэд-Чэмберлен. В их услугах заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Стоит отметить, что ранее оба футболиста, контракты которых с «Арсеналом» истекают в 2018 году, выразили желание покинуть лондонский клуб.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Весь мир
Комментарии (4)
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Superviser77
1490851166
Нормальный такой бюстик, даже симпотней оригинала)))))
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Cant Stop
1490858431
эммм.... улицы обычно называют=)) Аэропорт то зачем? он же не лётчик-испытатель . Хотя это их дело)))
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giluxa1963
1490859931
Пике в пике
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petr69
1490906265
И правда просматривается рука Церетели,- больше похож на Джеррарда
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