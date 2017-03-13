«Спартак» — чемпион на 79%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 19 туров

Сезон-2002

Лидер после 19 туров: «Локомотив» (42 очка)

Отрыв от второго места: 3 очка

Чемпион: «Локомотив»

«Локо» подпирали ЦСКА и «Спартак», отрыв же был минимальным. Железнодорожники четырежды теряли очки, красно-белые из-за травм лидеров отвалились за пару туров до конца, а армейцы выиграли все оставшиеся матчи кроме двух. «Локомотив» и ЦСКА закончили сезон с одинаковым количеством очков, а в золотом матче сильнее была команда Юрия Семина – 1:0.

Сезон-2003

Лидер после 19 туров: ЦСКА (38 очков)

Отрыв от второго места: 4 очка

Чемпион: ЦСКА

Главным конкурентом в ту пору неожиданно считался «Сатурн»: «Локо» плелся в середине, а «Спартак» вообще находился недалеко от зоны вылета. Пережив «Вардар», ЦСКА смог выиграть всего лишь пять матчей чемпионата России, но чемпионом умудрился стать за тур до конца. Можно себе представить, насколько неудачно играли конкуренты. Вторым же стал «Зенит», а бронзовые медали выиграл «Рубин».

Сезон-2004

Лидер после 19 туров: «Локомотив» (38 очков)

Отрыв от второго места: 1 очко

Чемпион: «Локомотив»

«Локо» еще «вез» четыре балла ЦСКА, но армейцы в последующих восьми матчах лишь однажды потеряли очки. Получилось так, что команда Валерия Газзаева опережала «Локомотив» на три балла за три тура до конца, но спустила все свое преимущество, отыграв ничьи с «Крыльями Советов» и «Динамо». И Юрия Семина справедливо качали после заключительного матча в Ярославле.

Сезон-2005

Лидер после 19 туров: «Локомотив» (40 очков)

Отрыв от второго места: 5 очков

Чемпион: ЦСКА

Внимание: опасность для нынешнего «Спартака». На пять баллов «Локомотив» опережал «Зенит», ЦСКА же отставал на семь. Причем даже за восемь (!) туров до конца дистанция сохранялась – плюс семь от питерцев и армейцев. К финишу же первым пришел ЦСКА, да еще и оторвался на шесть очков. Как так вышло? Команда Газзаева оступилась лишь однажды, а «Локо», напротив, выиграл только одну из последних восьми игр. И лишился даже второго лигочемпионского места. Владимиру Эштрекову, вставшему во главе команды вместо Юрия Семина, многие фанаты «Локомотива» до сих пор не могут простить этот ужас.

Сезон-2006

Лидер после 19 туров: ЦСКА (38 очков)

Отрыв от второго места: 2 очка

Чемпион: ЦСКА

В первой тройке финишировали те же клубы, что и год назад, причем ровно в таком же порядке: ЦСКА – «Спартак» – «Локомотив». У армейцев за оставшиеся 11 туров было пять осечек, причем три поражения, но догнать ЦСКА все равно никто не смог. «Спартак» застрелился после пропущенных на последних минутах голов от аутсайдеров «Шинника» и «Торпедо», а «Локо» сенсационно вылетел из Кубка УЕФА от «Зульте-Варегема» и уволил Славолюба Муслина. Пришедший ему на смену Олег Долматов не сумел вернуть команду в чемпионскую гонку.

Сезон-2007

Лидер после 19 туров: «Спартак» (36 очков)

Отрыв от второго места: 3 очка

Чемпион: «Зенит»

Еще одна опасность. Но таится она в статистике не после 19, а даже после 21 тура. «Спартак» опережал «Зенит» на пять очков за девять игр до конца, пока ЦСКА и «Москва» упорно сражались за бронзу. Однако красно-белые при Черчесове упустили свое на последних минутах матчей против ЦСКА и «Локомотива». Притом даже опережая «Зенит» по дополнительным показателям за три тура до конца, «Спартак» все равно подарил чемпионство конкуренту, сыграв вничью в Раменском. «Зенит» же, выигравший 10 из 11 последних матчей, дарить красно-белым ничего не собирался и в том же Раменском сходил с ума от первого триумфа в чемпионатах России.

Сезон-2008

Лидер после 19 туров: «Рубин» (39 очков)

Отрыв от второго места: 4 очка

Чемпион: «Рубин»

«Мы – «Рубин», нас не остановить», – любят скандировать болельщики казанского клуба. В тот год их действительно никому не было под силу тормознуть – семь побед в семи стартовых матчах. В том сезоне казанцы редко подпускали к себе конкурентов, а в заключительной трети сезона ушли в громадный отрыв – гандикап в 7-9 очков так и не был отыгран до тех пор, пока «Рубин» не оформил чемпионство, а произошло это за три тура до конца. И опять в Раменском.

Вторым же стал ЦСКА в последний сезон Валерия Газзаева – армейцы долго тусовались где-то в середине рядом с «Крыльями» и «Нальчиком», но осенью сподобились на рывок из семи побед и заработали себе место в Лиге чемпионов.

Сезон-2009

Лидер после 19 туров: «Рубин» (40 очков)

Отрыв от второго места: 1 очко

Чемпион: «Рубин»

Один из самых ярких сезонов «Спартака» послероманцевской эпохи принес команде лишь серебро. Следующей после 19-го тура как раз была очная встреча в «Лужниках», которую казанцы выиграли 3:0. К 24-му туру «Рубин» успел оформить серию из трех матчей без побед, и «Спартак» вновь приклеился к нему, отставая всего лишь на очко. За три игры до конца сезона сохранялось расстояние в один балл, но красно-белые снова выключили сами себя в самый ответственный момент – у всех в памяти остались жуткие ляпы Джанаева. «Рубин» же больше не ошибался и снова выиграл чемпионат.

Сезон-2010

Лидер после 19 туров: «Зенит» (43 очка)

Отрыв от второго места: 3 очка

Чемпион: «Зенит»

ЦСКА, как главный конкурент, был нестабилен, поэтому даже осечки команды Лучано Спаллетти армейцев к золоту не приближали. Разрыв ближе к концу был настолько велик, что за три тура до конца «Зенит» в игре с ЦСКА готовился оформить титул, но неожиданно сгорел 1:3. Ничего страшного – в следующей игре пять голов от питерцев получил «Ростов», и весь Санкт-Петербург отправился на праздник, отмечая второе чемпионство.

Сезон-2011/12

Лидер за 11 туров до конца: «Зенит» (66 очков)

Отрыв от второго места: 6 очков

Чемпион: «Зенит»

Этот сезон рассматривать тяжелее, поскольку он был переходным и длился полтора года. К тому же в последних 14 турах клубы вели борьбу, разбившись на восьмерки. Тем не менее, «Зенит» был настолько круче всех, что выиграл этот чемпионат аж с 13-очковым отрывом. Причем от расположившегося на втором месте «Спартака», а не от ЦСКА, как это ожидалось.

Сезон-2012/13

Лидер после 19 туров: ЦСКА (43 очка)

Отрыв от второго места: 2 очка

Чемпион: ЦСКА

Для ЦСКА тогда все складывалось примерно так же, как для «Спартака» в нынешнем сезоне – жуткий вылет из Лиги Европы еще до групповой стадии от АИКа (даже названия клубов-обидчиков похожи), а затем длительные победные серии с аккуратным набором очков. Да и график примерно совпадает – у нынешних красно-белых на один балл больше.

ЦСКА тогда начал весну с четырех побед, потом набрал лишь два очка в играх с «Динамо», «Спартаком» (матч со спорным судейством Карасева) и «Рубином», подпустив «Зенит» на расстояние трех баллов, но затем выиграл дважды, а чемпионство оформил в ничейном матче с «Кубанью» дома. Интересно, будет ли спартаковский путь похож на армейский?

Сезон-2013/14

Лидер после 19 туров: «Зенит» (40 очков)

Отрыв от второго места: 0 очков

Чемпион: ЦСКА

Опасность! Это тот самый сезон, когда «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» шли вровень, а в итоге всех их сделал отстававший в ту пору на шесть очков ЦСКА. Удивительный взлет с десятью победами подряд подарил клубу Леонида Слуцкого второе подряд чемпионство. «Зенит» же как раз в ту зиму расстался с Лучано Спаллетти и пригласил Андре Виллаша-Боаша, который выиграл с командой первые шесть матчей.

По сути, в шаге от золота находился именно «Зенит» – перед 28-м туром он опережал на четыре очка ЦСКА и на одно «Локомотив», вел в счете в игре с железнодорожниками, но упустил победу из-за глупой ошибки Лодыгина. Плюс четыре у АВБ за пару туров до конца вряд ли отыграл бы даже Слуцкий, но осталось лишь плюс два. В следующей же игре «Зенит» горел 2:4 «Динамо», на поле выбежал разбираться злосчастный «Гулливер», и питерцам влепили техническое поражение. ЦСКА с благодарностью принял подарок и обыграл «Локомотив» в последнем туре, а золотой гол забил Зоран Тошич.

Сезон-2014/15

Лидер после 19 туров: «Зенит» (45 очков)

Отрыв от второго места: 5 очков

Чемпион: «Зенит»

В оставшихся 11 турах команда Андре Виллаш-Боаша сразу пять раз теряла очки, но главный конкурент в лице ЦСКА угодил в кризисный апрель, набрав лишь один балл за четыре матча, и «Зенит» за шесть туров до конца ушел от армейцев аж 12 очков – такое не отыгрывается. «Краснодар», шедший в восьми баллах позади питерцев, за конкурента воспринимали слабо. За четыре тура до финиша отрыв от команды Галицкого сократился до шести очков, но это уже ничего не решало. В 28-м туре «Зенит» спокойно отпраздновал чемпионство, сыграв вничью с «Уфой».

Сезон-2015/16

Лидер после 19 туров: ЦСКА (40 очков)

Отрыв от второго места: 3 очка

Чемпион: ЦСКА

Армейцы отлично провели первую часть чемпионата, но уже в 20-м туре сравнялись с «Ростовом» по очкам, проиграв ему на выезде. За пять туров до конца ростовчане даже возглавили таблицу, но все решило то памятное поражение в Саранске от вылетавшей «Мордовии». ЦСКА подарков в том сезоне раздавать был больше не намерен. И снова примерил на себе золотые медали.

Позади 14 сезонов РФПЛ. В 11 случаях команда, лидировавшая в чемпионате за 11 туров до конца, не упускала чемпионство. Что было в оставшихся трех сезонах? «Локомотив»-2005 феерично оступился после шокирующего вылета из ЛЧ и травмы Сычева, «Зенит»-2007 здорово накатил на финише, а ЦСКА-2014, по сути, повторил тот питерский взлет, выиграв 10 из 11 оставшихся матчей.

При этом к 19-му туру ни одной из команд не удавалось уйти аж на восемь баллов вперед, как это сделал «Спартак» в нынешнем сезоне. Лишь однажды клуб набрал больше очков, чем сейчас красно-белые – «Зенит» пару лет назад. Глупо отрицать, что «Спартак» к чемпионству как никогда близок, а истории вроде 10 побед для нынешних «Зенита» и ЦСКА кажутся не слишком реальными. Но у абсолютного большинства триумфаторов прошлых сезонов был опыт борьбы за золото, который помогал им достигнуть успеха. Важность этого фактора тоже стоит принимать в расчет.

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