«Боруссия» оценивает Смолова в 10 миллионов. Рейнгольд предложил исключить из РФПЛ уральские и сибирские клубы. Дайджест событий дня

Самедов не будет выкупать свой контракт у «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов получил официальное уведомление о том, что он переведен в дубль. Как сообщает источник, переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» о трансфере футболиста возобновятся после окончания праздников. По информации источника, Самедов исключил вариант, согласно которому он будет принимать участие в выкупе своего контракта у «Локомотива».

Зона отчуждения. Как Самедов стал лишним в «Локомотиве»

Покеттино пообещал станцевать танго, если «Тоттенхэм» выиграет АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал сенсационное обещание, связанное с победой команды в чемпионате Англии. В случае выигрыша золотых медалей аргентинец станцует танго на поле «Уайт Харт Лейн» с владельцем клуба Дэниелом Леви. За 18 туров до конца турнира шпоры занимают третье место, отставая от «Ливерпуля» на два очка, а от «Челси» — на семь.

Рейнгольд предложил не включать в состав РФПЛ клубы Урала и Сибири

Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал финансовые трудности «Томи». По его мнению, в РФПЛ не должно быть клубов с Урала и Сибири.

«Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того чтобы находиться в РФПЛ, нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко «Томь». Мне жалко болельщиков.

У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» – стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен не дали. Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра», – сказал он.

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Ибрагимович сравнил себя с животным

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что он находится в отличной физической форме.

«Чувствую себя просто отлично, я в форме. Я работаю по отличной программе, которую для меня составил тренер. Он адаптировал мои физические способности к матчам в Англии. Считаю, что у меня необычное тело. Я как животное. Я всегда готов двигаться и всегда выгляжу свежим», – сказал Ибрагимович.

«Боруссия» может купить Смолова за 10 миллионов евро

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов продолжает находиться под пристальным вниманием дортмундской «Боруссии». Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро. При этом, вероятность данного трансфера в ближайшее время очень мала.

«Шмели» ждут, как будет развиваться ситуация с возможным переходом в один из китайских клубов нападающего Адриана Рамоса. Отметим, что трансферный период в Поднебесной продлится до 26 февраля, в России – до 24. В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 11-ти поединках, забив 10 голов. На счету Рамоса два гола и одна передача в семи матчах Бундеслиги.

Примера. «Реал» забил пять безответных мячей в ворота «Гранады»

«Реал» в поединке 17-го тура Примеры на своем поле очень уверенно разобрался с «Гранадой», отправив в сетку ворот голкипера Гильермо Очоа пять безответных голов. Дубль на свой счет записал полузащитник Иско. Еще по разу отличились нападающие Карим Бензема и Криштиану Роналду. А во втором тайме жирную точку поставил хавбек Каземиро.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Реал – Гранада – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Иско, 12; 2:0 – Бензема, 20; 3:0 – Роналду, 27; 4:0 – Иско, 31; 5:0 – Каземиро, 58.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Кубок Англии. Гол Руни помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Рединг»

В поединке 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в родных стенах не оставил шансов «Редингу». Начало разгрому положил нападающий Уэйн Руни, отличившийся в самом дебюте встречи. На 15-й минуте ворота гостей поразил форвард Антони Марсьяль, а во второй половине встречи дубль оформил восходящая звезда «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд, установив окончательный счет матча.

Кубок Англии. 1/32 финала

Манчестер Юнайтед – Рединг – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Руни, 7; 2:0 – Марсьяль, 15; 3:0 – Рэшфорд, 75; 4:0 – Рэшфорд, 79.

Календарь Кубка Англии

Слуцкий: «Почему-то по всем показателям Россия не должна быть лучшей в мире, а в футболе – должна»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об уровне сборной России. По словам 45-летнего специалиста, в стране нет нужных условий, чтобы отечественный футбол вышел на лидирующие позиции в мире.

«В Исландии на 300 тысяч всего населения острова построено 1,5 тысячи полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живут 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тысяч исландцев она есть! Вот что надо считать, а мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах.

Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем другим показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе должны быть лучшими. Но мы ведь не Бразилия!» – приводит слова Слуцкого «РИА Воронеж».

Не, футбольная. Почему Леонид Слуцкий ошибается