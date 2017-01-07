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Судьи
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо (Португалете)
Материалы

Реал - Гранада

07.01.2017, Суббота, 15:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 17 тур Реал - Гранада
Обзор матча
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 22:30 Гранада 1:2 Реал
4 тур
19 сентября, суббота 17:00 Реал 1:0 Гранада
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Реал 9:1 Гранада
10 тур
1 ноября, суббота 18:00 Гранада 0:4 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 19:00 Реал 2:0 Гранада
2 тур
26 августа, понедельник 23:00 Гранада 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 01:00 Гранада 1:0 Реал
3 тур
2 сентября, воскресенье 21:50 Реал 3:0 Гранада
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Гранада 1:2 Реал
18 тур
7 января, суббота 23:00 Реал 5:1 Гранада
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 7 января 2017, 23:40

    Реал Молодцы!

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    Рейтинг: +10

    Сергей Никишин01031999 7 января 2017, 21:06

    молодцы

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 7 января 2017, 15:50

    Все уже ясно.

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    Рейтинг: +390

    fantom23 7 января 2017, 15:44

    Мдааааа

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    Рейтинг: +997

    egrrr 7 января 2017, 15:10

    тотал меньше

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 7 января 2017, 13:18

    фора 2 (+4.5)

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    Рейтинг: +32

    Ilhom_585 7 января 2017, 07:20

    hala madrid

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    Рейтинг: +176

    RealDiMoNMadrid 5 января 2017, 17:23

    Уважаемые админы. Не забывайте, пожалуйста, публиковать все предстоящие матчи команд из ТОП-5 футбольных лиг в соответствующем окне трансляций, чтобы больше никто не забывал о тех или иных матчах.
    Спасибо)

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