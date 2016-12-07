ЦСКА проиграл «Тоттенхэму». Ключевые моменты (ВИДЕО)

Обзор последнего матча ЦСКА при Слуцком.
Дубль оформляет Алли. Акинфеев в этом моменте потащил удар в упор, но от ноги голкипера ЦСКА мяч залетел в сетку.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 декабря 2016 г.
Кейн забивает еще один мяч в ворота ЦСКА. Теперь армейцам нужны два гола для попадания в Лигу Европы.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 декабря 2016 г.
Алли выравнивает положение. Набабкин явно провалился, но в моменте есть подозрение на офсайд.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 декабря 2016 г.
Дзагоев открывает счет! Тошич головой скинул мяч на ход Алану, а тот пробил в угол ворот Льориса.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 декабря 2016 г.
Самый опасный момент первой половины тайма. Эриксен ворвался в штрафную и мощно пробил в створ. Акинфеев сумел сложиться и парировать удар.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 7 декабря 2016 г.
Стартовые составы.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич, Траоре.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.