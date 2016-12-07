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    ЦСКА проиграл «Тоттенхэму». Ключевые моменты (ВИДЕО)


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    Голосов: 2
    07.12.2016 22:45
    Московский ЦСКА пытался попасть в весеннюю часть еврокубков, но не смог. «Бомбардир» следил за главными событиями противостояния.

    «Тоттенхэм» – ЦСКА – 3:1

    Обзор последнего матча ЦСКА при Слуцком.

    Дубль оформляет Алли. Акинфеев в этом моменте потащил удар в упор, но от ноги голкипера ЦСКА мяч залетел в сетку.

    Кейн забивает еще один мяч в ворота ЦСКА. Теперь армейцам нужны два гола для попадания в Лигу Европы.

    Алли выравнивает положение. Набабкин явно провалился, но в моменте есть подозрение на офсайд.

    Дзагоев открывает счет! Тошич головой скинул мяч на ход Алану, а тот пробил в угол ворот Льориса.

    Самый опасный момент первой половины тайма. Эриксен ворвался в штрафную и мощно пробил в створ. Акинфеев сумел сложиться и парировать удар.

    Стартовые составы.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич, Траоре.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +37

      ftse500 8 декабря 2016, 12:19

      Поделом. А что мы хотели тренер марозматик. Игроки один наркоман, другой алкашь, третий лезгинку танцевал - травму получил. Вот это бл" команда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 8 декабря 2016, 11:08

      первый тайм кроме концовки, знатно боролись

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 8 декабря 2016, 08:27

      Знатно тренера проводили :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 8 декабря 2016, 00:37

      всех в штрафбат!
      или в штрафную роту,предварительно разжаловав в рядовые!
      Гов-ню-ки!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 > alex1951 8 декабря 2016, 00:43

      Акинфеева в карцер!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 декабря 2016, 23:36

      Рекорд растёт !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 7 декабря 2016, 23:35

      комментатор: ну это Траоре, вы понимаете..

      1
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      Рейтинг: +27

      2233221 7 декабря 2016, 22:52

      Все ждут, что игроки ЦСКА сделают подарок уходящему Слуцкому. Но что-то мне подсказывает, что это будет галстук...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus > 2233221 7 декабря 2016, 22:58

      От Игоряна будет подарок. 43 как никак

      -1
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