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    Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого


    2.9
    Голосов: 30
    06.12.2016 21:00
    Леонид Слуцкий официально покинул ЦСКА. Вспоминаем армейский отрезок его карьеры, который подошел к концу, и подводим утешительные итоги.

    Евгений Гинер привык к долгосрочному сотрудничеству как с игроками, так и с тренерами, однако в 2009 году, на момент прихода Слуцкого, в армейском клубе наметилась настоящая тренерская чехарда. Как следует заменить Валерия Газзаева не удалось ни Зико, ни Хуанде Рамосу. Когда в ЦСКА пришел Слуцкий, никто и не предполагал, что молодой российский специалист задержится в топ-клубе Премьер-лиги на долгие семь лет. В мире, где тренеры стали разменной монетой болельщицких ожиданий, уже одно это можно считать полноценным успехом.

    Слуцкий был идеальной кандидатурой для Гинера: неопытный, поработавший в клубах средней руки, Леонид Викторович привык обходиться тем, что есть, и вряд ли хоть когда-то требовал от Гинера дополнительной траты денег на футболистов. Слуцкий прошел суровую школу российских футбольных реалий: работа в близком к краху «Уралане», период в «Москве», где на стадионе собирались только голуби, договорняки в самарских «Крыльях». Леонид Викторович, каким мы его узнали ЦСКА, вообще являл собой (а пока еще – являет) собирательный образ относительно хорошего российского тренера: того, который все понимает, но изменить ничего не может. Действительно – тренер из соседнего двора.

    Репутацию Слуцкого значительно подпортил 2016 год, и дело тут далеко не в провальном выступлении сборной на Евро. Знаменитое «Россия – нефутбольная страна», возможно, и является правдой, но ведь нефутбольной Россия стала именно по вине таких тренеров, как Леонид Викторович. Таких – это участвующих в договорняках а-ля «Терек» – «Крылья Советов». Таких – это ставящих Чалова в основу только на пятый тур Лиги чемпионов. Таких – это играющих в трусливый футбол, когда у нас перед глазами «Бавария», пропускающая три от «Ростова».

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    К слову, Виктор Гончаренко, который, по всей вероятности, возглавит армейцев уже после матча с «Тоттенхэмом», отличается большей принципиальностью, чем Слуцкий. По крайней мере, в грозненском цирке участвовать он точно не будет. Да и «Баварию» Виктор Михайлович, между прочим, побеждал – завидовать ростовским успехам ему не придется.

    Впрочем, принижать достижения Слуцкого мы тоже не будем. Как ни крути, а он привел ЦСКА к трем чемпионским титулам, выводил армейцев в 1\4 Лиги чемпионов и обыгрывал на выезде «Манчестер Сити». Именно при Слуцком засверкали – а потом уехали в Европу – Хонда, Думбия и Муса. И именно Слуцкий был самым успешным российским тренером в последние годы: несмотря на достижения Бердыева и Кононова, их команды чемпионами не становились.

    Судя по слухам, «русский Моуринью» (не такая уж лестная по нынешним временам характеристика) может уехать в Европу. Пока, правда, поговаривают не об АПЛ и не о Примере, а о скромном голландском «Витессе». Может, оно будет и правильно – начать с такого белого листа, что белее не бывает. От российского чемпионата Слуцкий точно устал. Как и российский чемпионат – от Слуцкого.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 30
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +148

      grafff 7 декабря 2016, 22:13

      ВАЙ ВАЙ , ПИДАРАС ЖАН

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 7 декабря 2016, 21:01

      Нормальный тренер!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 декабря 2016, 14:23

      как бы не сложилось, какую команду он не тренировал после ЦСКА-удачи в новом клубе,да здоровья по больше,а остальное ты уже всем доказал!!!!

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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 7 декабря 2016, 10:33

      Без работы явно не останется..

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 7 декабря 2016, 04:32

      Как быстро люди забывают хорошее,и как долго помнят сиюминутное плохое!
      Да любого из всех спецов поставь на 2016 Европу с таким составом и с таким отношением к игре ,ёпть причём тут тренер,менталитет надо менять,посмотрите на ту же Исландию,они знали что нечего не светит ,но лупили до конца!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2016, 04:01

      Считаю, что признать работу Слуцкого следует позитивной, три титула чемпиона, добавить к ним два кубка и два суперкубка, а также 1/4 финала ЛЧ, это что-нибудь, да значит

      1
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      Рейтинг: +97

      Максим80 6 декабря 2016, 22:33

      слушайте где этих писак берут уже заколебали пусть их банят или нам читателям это предоставят ведь такую чушь и ахинею пишут не квалифицированную что аш читать противно и не интересно. Уважаемый сайт если вы хотите чтобы мы и дальше вас читали уберите пожалуйста этих псевдописак!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 декабря 2016, 22:31

      А теперь у ЦСКА начнутся действительно тяжелые времена. Смена тренера, на которых реально дефицит, сыграет свою роль.

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 декабря 2016, 22:30

      Я до сих пор не понимаю, в чем косяк Слуцкого? Стечение обстоятельств сыграло ему не в руку. Тут любому тренеру тяжело стало бы. Вон, Моуриньо, даже со всеми условиями лажает по полной.

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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > BoltCX 7 декабря 2016, 04:53

      Так и нет никакого косяка) Его же не выгоняют, а он сам уходит. Есть то, что не всем нравится (выступление сборной, "нефутбольная страна"..), но для клуба это по-боку.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > BoltCX 7 декабря 2016, 14:26

      после сборной наверное тяжело, когда стоько на него надежд было, а наши бревна только шампанское пьют нервишки может и сдали! надо передохнуть и снова в бой

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      Рейтинг: +36

      visokos83 6 декабря 2016, 22:29

      Я вот тоже не понимаю такого ехиднечества Бомбардира,типа:"А мы же вам говорили,а вы не верили!"Думал на этом сайте работают более компетентные сотрудники. А Леониду Викторовичу удачи!достойнеший российский тренер!

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