Обамеянг принес «Боруссии» победу над «Баварией». Ключевые моменты главного матча немецкого тура

Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» встречались в одной из главных игр уик-энда. «Бомбардир» следил за событиями противостояния.

Обамеянг открывает счет уже в дебюте матча. А голевой пас отдал Гетце, толкнувший мяч между ног Хуммельсу. Этот забитый мяч так и остался единственным. Составы команд. «Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Гинтер, Бартра, Гетце, Вайгль, Шюррле, Рамос, Обамеянг. «Бавария»: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Алонсо, Алькантара, Киммих, Рибери, Левандовски, Мюллер.