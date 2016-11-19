Обамеянг принес «Боруссии» победу над «Баварией». Ключевые моменты главного матча немецкого тура

Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» встречались в одной из главных игр уик-энда. «Бомбардир» следил за событиями противостояния.
Обамеянг открывает счет уже в дебюте матча. А голевой пас отдал Гетце, толкнувший мяч между ног Хуммельсу. Этот забитый мяч так и остался единственным.
Составы команд.
«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Гинтер, Бартра, Гетце, Вайгль, Шюррле, Рамос, Обамеянг.
«Бавария»: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Алонсо, Алькантара, Киммих, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press