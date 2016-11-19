Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Обамеянг принес «Боруссии» победу над «Баварией». Ключевые моменты главного матча немецкого тура


    3.7
    Голосов: 3
    19.11.2016 20:55
    Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» встречались в одной из главных игр уик-энда. «Бомбардир» следил за событиями противостояния.

    Обамеянг открывает счет уже в дебюте матча. А голевой пас отдал Гетце, толкнувший мяч между ног Хуммельсу. Этот забитый мяч так и остался единственным.

    Составы команд.

    «Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Гинтер, Бартра, Гетце, Вайгль, Шюррле, Рамос, Обамеянг.

    «Бавария»: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Хуммельс, Алонсо, Алькантара, Киммих, Рибери, Левандовски, Мюллер.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Мико 2003 2 декабря 2016, 14:50

      Ауба красава!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      baslim10z 20 ноября 2016, 12:21

      Тухель у Бердыева учился? Тоже в три центральных играет)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11