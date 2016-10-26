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    • «Пошли вы на!». Игроки «Барселоны» провоцировали фанатов «Валенсии», прежде чем их ударили бутылкой

    «Пошли вы на!». Игроки «Барселоны» провоцировали фанатов «Валенсии», прежде чем их ударили бутылкой


    4
    Голосов: 4
    26.10.2016 17:38
    Событие недели в испанском футболе — полупустая пластиковая бутылка, которую 17-летний болельщик «Валенсии» бросил в игроков «Барселоны». Теперь каталонцев критикует даже Федерация футбола.

    Празднуя победный гол, игроки «Барселоны» оказались слишком близко к трибунам. Болельщики «Валенсии» бросили в их направлении несколько зажигалок и другой мусор, но в цель попала лишь почти пустая бутылка от воды. Суарес, Неймар и Маскерано тут же рухнули на газон, хотя бутылка попала в Месси. Тот пережил нападение и стал возмущаться.

    Однако впоследствии оказалось, что во время празднования гола футболисты много кричали в адрес болельщиков, а Неймар произнес: «Vai tomar no cu!», что значит «Идите на ...[к черту]!».

    Отреагировать на «трагедию» игроков «Барселоны» пришлось даже Федерации футбола Испании, которая выпустила специальное заявление:

    «Поведение некоторых игроков «Барселоны» дискредитирует и высмеивает их самих. Их поведение, демонстрация определенных жестов и выкриков в адрес болельщиков после обычного забитого гола не должны остаться незамеченными и должны быть осуждены».

    Еще ярче выступил Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Это было похоже на боулинг. И ведь миллионы детей видели, что произошло. Если бы мои дети увидели, что я симулирую, мне было бы перед ними стыдно. Мне не понравилось, [как игроки «Барселоны» праздновали гол перед чужими болельщиками]. Нужно избегать такого поведения, когда много людей смотрит на вас».

    Примечательно, что инциденты между фанатами на «Месталье» и футболистами «Барсы» случаются регулярно, причем главное действующее «лицо» всегда именно пластиковая бутылка.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: NeoGaf
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии (27)
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    Superviser77
    1477575176
    Девчули, девчулечки в Барсеоне дурочки,,,
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    D'achkov
    1477579684
    Да и хер с ними
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    Kybik-Pybik
    1477585492
    Маскерано вообще клоун... Такое впечатление что бутылка упала, а потом кто-то сказал: "давайте быстро все падаем, вот с нас в инете поржут"
    Ответить
    СТАЛКЕР7
    1477595898
    испанский футбол самый нежный
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    Mariner
    1477610500
    Блин, симпатизирую Барсе, но это уже перебор конечно с падениями ))) Мне кажется упали ещё и те, которые на скамейке сидели )))
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    Friedrich Zimmermann
    1477830742
    Клоуны бл*ть .
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    slavikil
    1477997188
    Мужики-это Барселона и этим всё сказано. Цирк уехал, а клоуны остаются.
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    kondar
    1478028642
    вот имено за это я и не уважаю Барсу...
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    LokoGoGo
    1478419028
    Сегодня Севилья их накажет
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    ASG
    1478536575
    Радует, что Месси в этой ситуации не опустился до их уровня
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