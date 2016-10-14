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    • Милота дня. Мальчик остановил игру, чтобы завязать шнурки сопернику

    Милота дня. Мальчик остановил игру, чтобы завязать шнурки сопернику


    4.3
    Голосов: 4
    14.10.2016 14:00
    Прекрасный пример уважения своему оппоненту. Или же парень просто решил потянуть время?

    На детском матче в аргентинской Кордове один из мальчишек остановил игру для того, чтобы завязать игроку команды-соперника шнурки, вероятно, позаботившись о его безопасности. Юмористы, впрочем, предположили, что парень решил связать шнурки вместе, но это вряд ли.

    Такое мы уже видели и во взрослом футболе, когда Самюэль Это’О завязал шнурки чужому голкиперу, потому что тому в перчатках это сделать невозможно. Что ж, здорово видеть подобный жест уважения и в детских лигах, особенно аргентинской, где градус борьбы зачастую слишком велик для вот таких милых сцен.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: whatahowler.com
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии (1)
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    rashidinho
    1476445912
    нравственно воспитанный..
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