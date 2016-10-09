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    • Сборная России – сборная Коста-Рики – 3:4. Все голы (ВИДЕО)

    Сборная России – сборная Коста-Рики – 3:4. Все голы (ВИДЕО)


    2.7
    Голосов: 3
    09.10.2016 15:18
    Сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Коста-Рики. «Бомбардир» предлагает читателям онлайн-трансляцию этой встречи.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 3
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    Комментарии (33)
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    Kollljan
    1476025412
    С Березуцким уже давно всем всё ясно. Надеюсь, что в сборной его больше не увидим.
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    Диктор
    1476025686
    Я тоже надеюсь Черчесов сделает выводы-гол в свои ворота и пендаль еще привез-пора уже ему на покой.
    Ответить
    jonikSPMSK
    1476026246
    Березуцкий он такой, это вам не это, он знаете какой огого, он вам еще в 18ом покажет чего могет. А по сабжу красава 4 банки привезти в свои ворота.
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    azar80
    1476026324
    Васяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, Васяяяяяяяяяяяяя придурок из москвы
    Ответить
    kimoutpost
    1476026824
    Это не сборная по футболу - это деревянная поленница!!!!!
    Ответить
    Zubo
    1476026977
    Ничего не изменилось! Говорил говорю и буду говорить это то же лицо только вид в профиль, я лично никого из того состава что играл на Евро не хочу видеть, Берёза орёт на Смольникова, Смольников косячит, Берёза забивает в свои ворота, всех разогнать , всех до одного, и убрать лимит чтобы эти люди нигде не играли больше, они приезжают в сборную отдохнуть наверное, как впрочем они и делали последние годы... не могли матч в ничью свести, впрочем это ничего бы не изменило
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    TUMS
    1476030158
    Виталий Мутко: «Расстраиваться из-за результата матча с Коста-Рикой нет необходимости». Из-за результата может быть и не стоит, а вот из-за качества игры в защите можно просто не смотреть на игру нашей сборной. Да и вообще пусть Мутко расстраивается, а не мы, болельщики, тем более, что это на пенсию ни как не повлияет. Лучше бы со своими комментариями не лез на всеобщее обозрение.
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    Strig
    1476030529
    Конечно моя пенсия в миллион раз меньше зряплатмы "лучших" игроков сборной, но я свою пенсию заработал, а они... как друзья вы не садитесь...
    Ответить
    alp
    1476034241
    Зато у нас есть лимит на легионеров
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    Igorello97
    1476101573
    Уже привыкли.
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