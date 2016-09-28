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    Как опозориться на весь мир, потратив 23 тысячи евро, чтобы выглядеть как Бекхэм


    3.1
    Голосов: 8
    28.09.2016 18:35
    Бекхэмания в Британии все еще жива. 19-летний парень потратил полтора миллиона рублей, если перевести на наши деньги, но так и не стал похожим на своего кумира. Смеяться или сочувствовать?

    «Я не глуп», – заявил 19-летний британец Джек Джонсон после того, как потратил аж 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей) на пластические операции, чтобы выглядеть как Дэвид Бекхэм. При этом Джек нигде не работает, а живет на пособия. И клянется, что ради денег на операции он залез в долги, но пока не знает, каким образом их нужно отдавать.

    Парню удалось скорректировать подбородок, скулы и зубы, а также изменить цвет кожи на более темный благодаря инъекциям. Еще 30 тысяч ему нужно, чтобы закончить все операции. Джонсон стал гостем одной из программ на канале ITV. На вопрос: «Не грустно ли вам, что вы так и не стали похожими на Бекхэма и при этом погрязли в долгах?», герой ответил всего лишь: «Я не глуп и понимаю, что не выгляжу как он».

    Подумаешь, Бекхэм. Зато теперь Джек Джонсон – готовый двойник Ким Чен Ына. Хотя там и до Боя Джорджа уже совсем недалеко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: elitedaily.com
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +26

      MAE 1 октября 2016, 20:56

      Вася Уткин.в молодости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 30 сентября 2016, 13:27

      Сто пудов Ким Чен Ын =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 29 сентября 2016, 21:41

      Ну, до Бэкса тебе как до Пекина раком,мордастый))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Reboot_007 29 сентября 2016, 16:14

      А Бекхэм слева или справа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 29 сентября 2016, 13:55

      Бляя, это самый эпичный файл года xD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 29 сентября 2016, 10:05

      Один в один !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 29 сентября 2016, 08:05

      с фитнеса надо было начинать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix 28 сентября 2016, 21:41

      жирненький такой, начал бы с тела что ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      janjak93 28 сентября 2016, 20:44

      Долбоебы....Живет на пособие и влез в долги...вдвойне долбоеб!

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 28 сентября 2016, 20:26

      Бекхэм на массе)))

      0
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