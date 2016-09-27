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    Пришпорить. 5 причин обыграть «Тоттенхэм»


    3.7
    Голосов: 3
    27.09.2016 18:00
    Сегодня в рамках второго тура Лиги чемпионов московский ЦСКА примет на своем поле гостей из Англии – на новый стадион армейцев пожалует «Тоттенхэм». «Бомбардир» нашел 5 весомых доводов в пользу того, что подопечные Слуцкого победят.
    СПОЙЛЕРЫ
    Гостям не поможет Кейн, осталось только закрыть Сона. Армейцы играют дома, на своей новой арене – проиграть первый лигочемпионский матч на совсем недавно открывшемся стадионе будет просто неприлично. Подопечные Слуцкого имеют больше опыта в европейских баталиях, а Акинфеев мечтает прервать неприлично долгую черную серию. Все эти факторы должны сыграть на руку ЦСКА.

    Причина 1. Отсутствие Кейна

    Гарри Кейн, главное оружие «шпор» в атаке, сейчас травмирован, что заметно облегчит армейцам задачу при обороне своих ворот. Кейн в каждом новом сезоне привык долго запрягать, но уже к сентябрю возвращаться к своей стандартной формуле «что ни матч, то гол». В отсутствие Гарри Игнашевичу и компании следует особое внимание обратить на корейца Сона. Тот не понаслышке знает, что такое обыгрывать российские клубы в Лиге чемпионов: пару лет назад Сон, будучи игроком «Байера» (еще одного соперника ЦСКА по нынешней группе), едва ли не в одиночку растерзал «Зенит» на «Петровском».

    Сила, молодость, универсализм – три кита «Тоттенхэма»

    Причина 2. Наличие европейского опыта

    «Тоттенхэм» – редкий гость в Лиге чемпионов, так что на фоне команды Покеттино дружина Слуцкого обладает внушительным опытом выступлений в главном клубном турнире Старого Света. Именно этого опыта «Тоттенхэму» и не хватило в первом туре, когда «шпорам» на «Уэмбли» не поддался тертый европейский калач «Монако»: монегаски быстро забили два мяча в ворота Льориса и в итоге увезли на Лазурное побережье три очка. Да и Покеттино, в отличие от Слуцкого, новичок в Лиге чемпионов, так что армейцы вовсе не должны смотреть на гостей из Лондона снизу вверх.

    Причина 3. Хорошая игра против английских клубов

    Конечно, у армейцев случались и поражения в схватках с англичанами: они проигрывали и «Челси», и «Ливерпулю» в Суперкубке, и «Манчестер Юнайтед». Однако при этом – и совсем недавно – подопечные Слуцкого обыгрывали «Манчестер Сити», причем на выезде; с тем же «Юнайтед» год назад в Химках они разошлись миром; а в незапамятные времена, 10 лет назад, команда Валерия Газзаева ни разу не пропустила в двух стыках с грозным лондонским «Арсеналом». Гости из Туманного Альбиона явно не большие поклонники вояжей в холодную Россию, так что будем надеяться, что в конце сентября «Арена ЦСКА» обдаст подопечных Покеттино настоящим октябрьским холодом.

    Причина 4. Фактор своего поля

    Совсем недавно ЦСКА переехал на новый стадион, и Леонид Слуцкий обмолвился: «После переезда на «Арену ЦСКА», болельщики вправе требовать еще больше». Открытие своего стадиона – действительно важнейшее событие в новейшей истории клуба, и было бы как нельзя кстати отметить его удачной игрой в Лиге чемпионов. Зачинать еврокубковую летопись «Арены ЦСКА» поражением не хочется никому, кроме «Тоттенхэма», который жаждет наверстать упущенное после фиаско в первом туре. Но у армейцев есть если и не все, то очень многое, чтобы помешать «шпорам» в их задиристых планах: это, в первую очередь, полный стадион преданных болельщиков и горячее желание их не подвести.

    «За него надо сказать спасибо маме. Она – мощнейшая. При этом – настоящий босс». Отрывок из книги Игоря Рабинера о детстве Леонида Слуцкого

    Причина 5. Мотивация Акинфеева

    Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп на днях съязвил: «В матчах с «Тоттенхэмом» Акинфеев точно пропустит». Мотивации сыграть на ноль у Игоря и так полно, а тут еще и Реднапп со своей неприятной уверенностью. Вполне возможно, что самого капитана армейцев эта черная серия беспокоит не так сильно, как его поклонников, однако, как ни крути, желание сбросить с себя ее оковы у Акинфеева наверняка есть. В Леверкузене Игорь отыграл выше всяких похвал – тем обиднее было пропустить от «аптекарей» два гола в самом начале.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 28 сентября 2016, 14:52

      смотрелись хорошо,порой отлично,но итог мы знаем....а конифея с новым рекордом!

      1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 27 сентября 2016, 23:37

      Тоттенхэм побеждает ЦСКА...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 27 сентября 2016, 23:36

      5 причин обосраться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Vladimir1984 27 сентября 2016, 20:45

      ЦСКА МОСКВА!!!!! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 27 сентября 2016, 19:25

      ЦСКА ВСЕГДА будет Первым!!!

      1
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      Рейтинг: +73

      gak71 27 сентября 2016, 19:16

      ВПЕРЕД АРМЕЙЦЫ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 27 сентября 2016, 17:05

      Рвать Тотен!!!Вперед ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 27 сентября 2016, 16:46

      Верим в ребят!!

      2
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      Рейтинг: +2229

      river31 27 сентября 2016, 16:36

      Верим в победу! Вперед ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 27 сентября 2016, 16:23

      Удачи ЦСКА, даешь очки в копилку!!!

      3
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