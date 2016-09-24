Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Я – чудик». 10 отборных цитат Мутко


    4
    Голосов: 3
    24.09.2016 15:00
    Виталий Мутко был переизбран президентом РФС и тут же разродился очередным крылатым высказыванием. «Бомбардир» решил покопаться в архивах и собрал все самое важное, что сказал Виталий Леонтьевич за последние пару лет.

    О деньгах:

    «Спорт, между нами говоря, довольно скромно финансируется государством. А все кричат: Мутко, давай результаты!».

    О возрождении:

    «Я уже проигрывал 1:7, и все равно мы, как Феникс, возрождались».

    О лимите:

    «Это не лимит мешает росту футболистов, а его отсутствие. Необходимо доверие, а если его нет – будем решать вопрос административным путем».

    «Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

    О чемпионате мира в России:

    «Ноу проблем. Из вери гуд темп, оупен нью стэдиум ин нью эрия, ноу проблем, ноу криминалити».

    О планах на будущее:

    «Все ли выплатили Капелло? Капелло все свое получил. Чтоб я так жил!».

    О жемчуге:

    «Чемпионат мира в России станет первым для нового ФИФА, и эту жемчужину, которая всех объединит, надо беречь. Вот миссия наша с вами. Она ух какая!».

    О счастье:

    «Я вам одну вещь скажу: сейчас нужно чуть-чуть побыть счастливыми. Мы сейчас счастливы. По-моему, Лепс поет: „Я счастливый, как никто“. Побудьте счастливыми, а завтра мы все решим».

    О чуде:

    «Наша сила в том, что мы хотим этого чемпионата мира, что мы едины. В России футбол очень любят. Люди надеются на чудо – вот как жахнем всех в 2018 году!».

    «Цель – подготовить 1600 игроков для сборной России». Как Мутко переделает наш футбол?

    О сборной:

    «Постоянного института «сборная России по футболу» у нас нет. Существуют окна, и на каждый сбор формируется новая команда. Если говорить о петиции – все выполнено: штаб уволен, команда распущена. Мы начинаем с чистого листа».

    О себе:

    «Я чудик, беру всегда все на себя. Только победы не беру. Допинг – это я. Ванкувер проиграли – это я. Вот проблема-то в чем: у нас общественно-государственная форма управления. И сегодня федерации не управляются никакими органами управления. Как я мог влиять на Фурсенко с вашими кодексами чести? Как можно было повлиять на Толстых?».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 24 сентября 2016, 19:18

      Вы крупно пожалеете что выбрали конченного мошенника он просто боится и не хочет жить на пенсию. Вы дали еще больше коррупции и мошенничества это он с помощи коррупции купил Чемпионат Мира 2018 для России. Удачи голосовавшие за него и остальные

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11