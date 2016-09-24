«Я – чудик». 10 отборных цитат Мутко

О деньгах:
«Спорт, между нами говоря, довольно скромно финансируется государством. А все кричат: Мутко, давай результаты!».
О возрождении:
«Я уже проигрывал 1:7, и все равно мы, как Феникс, возрождались».
О лимите:
«Это не лимит мешает росту футболистов, а его отсутствие. Необходимо доверие, а если его нет – будем решать вопрос административным путем».
«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»
О чемпионате мира в России:
«Ноу проблем. Из вери гуд темп, оупен нью стэдиум ин нью эрия, ноу проблем, ноу криминалити».
О планах на будущее:
«Все ли выплатили Капелло? Капелло все свое получил. Чтоб я так жил!».
О жемчуге:
«Чемпионат мира в России станет первым для нового ФИФА, и эту жемчужину, которая всех объединит, надо беречь. Вот миссия наша с вами. Она ух какая!».
О счастье:
«Я вам одну вещь скажу: сейчас нужно чуть-чуть побыть счастливыми. Мы сейчас счастливы. По-моему, Лепс поет: „Я счастливый, как никто“. Побудьте счастливыми, а завтра мы все решим».
О чуде:
«Наша сила в том, что мы хотим этого чемпионата мира, что мы едины. В России футбол очень любят. Люди надеются на чудо – вот как жахнем всех в 2018 году!».
«Цель – подготовить 1600 игроков для сборной России». Как Мутко переделает наш футбол?
О сборной:
«Постоянного института «сборная России по футболу» у нас нет. Существуют окна, и на каждый сбор формируется новая команда. Если говорить о петиции – все выполнено: штаб уволен, команда распущена. Мы начинаем с чистого листа».
О себе:
«Я чудик, беру всегда все на себя. Только победы не беру. Допинг – это я. Ванкувер проиграли – это я. Вот проблема-то в чем: у нас общественно-государственная форма управления. И сегодня федерации не управляются никакими органами управления. Как я мог влиять на Фурсенко с вашими кодексами чести? Как можно было повлиять на Толстых?».