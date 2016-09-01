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    Ана Иванович – знаменитая жена легенды сборной Германии


    3.1
    Голосов: 12
    01.09.2016 19:10
    Бастиан Швайнштайгер завершил 12-летнюю карьеру в сборной Германии, не сумев сдержать слез в последнем матче. Утешала футболиста его красавица-жена – знаменитая теннисистка Ана Иванович, с которой сегодня своих читателей знакомит «Бомбардир».

    Ана Иванович – сербская гордость, отдавшая теннису всю свою сознательную жизнь. Уже в 16 лет она обратила на себя внимание во всем мире, а в 17 – выиграла свой первый титул. Еще через пару лет она вышла в финал турнира «Большого шлема» во Франции, а в 2008-м – выиграла Ролан Гаррос и стала первым номером женского тенниса.

    Самой сексуальной теннисисткой планеты Иванович признали в 2010 году по итогам опроса на одном из популярных теннисных сайтов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Аны Иванович
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 сентября 2016, 09:17

      красотка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 3 сентября 2016, 09:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Под пивко пойдёт ))))) на фотке вроде красивая а в жизни может быть совсем другая !!!!

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      MONSTERqq 3 сентября 2016, 06:27

      вот она! мой идеал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 2 сентября 2016, 23:05

      обычная Русская красавица

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 2 сентября 2016, 12:23

      Тогда уж Анна Ивановна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 сентября 2016, 11:07

      Она из лучщих

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 сентября 2016, 10:04

      вдувабельная))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 2 сентября 2016, 08:19

      баба как баба..наши лучше..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 сентября 2016, 21:27

      Повезло Швайне)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 1 сентября 2016, 20:39

      Красавица

      8
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