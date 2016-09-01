Ана Иванович – знаменитая жена легенды сборной Германии

Бастиан Швайнштайгер завершил 12-летнюю карьеру в сборной Германии, не сумев сдержать слез в последнем матче. Утешала футболиста его красавица-жена – знаменитая теннисистка Ана Иванович, с которой сегодня своих читателей знакомит «Бомбардир».
Ана Иванович – сербская гордость, отдавшая теннису всю свою сознательную жизнь. Уже в 16 лет она обратила на себя внимание во всем мире, а в 17 – выиграла свой первый титул. Еще через пару лет она вышла в финал турнира «Большого шлема» во Франции, а в 2008-м – выиграла Ролан Гаррос и стала первым номером женского тенниса.
Самой сексуальной теннисисткой планеты Иванович признали в 2010 году по итогам опроса на одном из популярных теннисных сайтов.