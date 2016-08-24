Балотелли предложен «МЮ». Роналдо вернется в «Реал». Дайджест событий дня

Райола предложил Балотелли «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Агент 26-летнего итальянца Мино Райола хочет, чтобы его клиент перешел в стан «красных дьяволов» и уже предложил его услуги главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью. Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении форварда заинтересованы «Болонья» и «Кьево». В прошлом сезоне Балотелли выступал на правах аренды за «Милан». В 20 матчах чемпионата Италии футболист забил один гол.

«Анжи» объявил о подписании бывшего хавбека «Гамбурга» Иличевича

Бывший полузащитник «Гамбурга» Иво Иличевич перешел на правах свободного агента в «Анжи». 29-летний хорват подписал с махачкалинским клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Германии Иличевич провел 31 матч, забив четыре гола и сделав две результативные передачи. Напомним, ранее «Анжи» объявил о переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» Габриэля Обертана.

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«Динамо» не намерено включать Погребняка в заявку на сезон

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев сообщил, что московский клуб на данный момент не собирается включать в заявку нападающего Павла Погребняка. «Ничего по ситуации с Погребняком не поменялось. Мы работаем по этому вопросу. Собираются ли его включать в заявку? На сегодняшний день нет, ситуация может поменяться, могут быть разные варианты», – сказал Сысоев.

Болельщики «Реала» поддержали продажу Хамеса

Болельщики «Реала» не видят никакой пользы для команды от полузащитника Хамеса Родригеса. Судя по результатам опроса, который провела Marca, 59 процентов респондентов выразили поддержку идее продать футболиста. 41 процент предложил сохранить колумбийца в клубе. Напомним, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан публично заявил о том, что хотел бы сохранить хавбека в составе команды.

«Зенит» надеется подписать Дзадзу

«Зенит» продолжает интересоваться нападающим «Ювентуса» Симоне Дзадзой. Как сообщают итальянские СМИ, конкуренцию петербуржцам составляет «Монако». Отмечается, что немецкий «Вольфсбург» больше не является основным претендентом на форварда после того, как «волки» не захотели отдавать за Дзадзу 25 миллионов евро. В сезоне-2015/16 Дзадза провел 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил пять голов.

Роналдо будет работать в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо в ближайшее время вернется в мадридский клуб. Сообщается, что легендарный бразильский футболист станет советником президента «сливочных» Флорентино Переса, а также послом «Королевского клуба» в мире. Напомним, что Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 год. В 127 матчах за мадридцев форвард забил 83 гола.

Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»

Главный тренер «Нефтчи» Вели Касумов в ближайшее время может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что руководство азербайджанского клуба уже определилось с потенциальными кандидатами на случай увольнения 47-летнего специалиста. В список кандидатов на пост главного тренера «Нефтчи» попал бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, который в августе покинул московский клуб, а также Дженнаро Гаттузо, ранее ушедший из «Пизы».

Панюков подписал контракт с «Брагой»

Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешел в «Брагу». Игрок молодежной сборной России будет выступать за португальский клуб на правах аренды. При этом отмечается, что «оружейники» имеют право выкупа 21-летнего форварда. В прошлом сезоне Панюков выступал во французском «Аяччо», в составе которого забил шесть голов в 23 матчах.

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