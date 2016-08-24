Дебют Караваева и соло Гатагова. Как русские выступают в Европе

Ходжаниязов удалился и наблюдал за разгромом. Тарханов не может взбодрить «Славию». Митрюшкин еле успевает вытаскивать мяч. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших футболистах, играющих за европейские команды.

Черышев почти восстановился. В «Эшториле» не доверяют Базелюку, а Корян окончательно обосновался в молодежной команде. Выделяем самое главное из того, что происходит с российскими легионерами в Европе.

Караваев дебютировал за «Спарту»

Дебют Вячеслава Караваева в пражской «Спарте» выпал на матч против «Яблонеца», где защитник провел предыдущий сезон. Теплые чувства к этому коллективу, возможно, у футболиста и остались, но Караваев перечеркнул их голевой передачей. «Спарта» легко разгромила соперника со счетом 3:0, а россиянин отпахал всю встречу на родной позиции правого защитника.

«Слован» не смог распечатать ворота «Зброевки» (0:0). Помочь команде пытался форвард Николай Комличенко, вышедший на замену в концовке второго тайма. Илья Кубышкин остался на скамейке запасных чешской команды. После четырех туров «Слован» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, «Спарта» — первая.

Корян снова в молодежке

В первом туре чемпионата Голландии Аршак Корян дебютировал за основную команду «Витесса». Но на этом его карьерный прогресс остановился. Уже второй матч подряд Аршак был вынужден отыграть за молодежный коллектив. В прошлой игре он отметился голом, а во встрече со сверстниками из «Твенте» – желтой карточкой. «Витесс» проиграл со счетом 1:3.

Нойштедтер дебютировал в Турции

Старт турецкого чемпионата футболисты «Фенербахче» провели неудачно. Встреча против «Истанбула» завершилась поражением команды Дика Адвоката – 0:1. В этом матче 90 минут провел Роман Нойштедтер, впервые сыгравший за клуб в национальном чемпионате.

Зато в Лиге Европы «Фенербахче» выступил куда удачнее. Турецкий коллектив разгромил команду «Грассхоппер» (3:0), создав неплохой задел перед ответной игрой. Нойштедтер отыграл всю встречу.

Митрюшкин не спас «Сьон» от очередного поражения

Проигрыш «Грассхопперу» (1:2) стал последней каплей. В «Сьон» пришел новый главный тренер Петер Зайдлер. Команда в нынешнем сезоне одержала лишь одну победу, а голкипер Антон Митрюшкин пропустил в пяти встречах 12 мячей. «Сьон» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Столь неудачная статистика молодого голкипера наверняка повлияла на выбор вратарей в бригады молодежной сборной России. На отборочные игры Евро-2017 с Фарерами и Австрией Антон Митрюшкин не вызван. Зато в заявке оказались другие российские легионеры: Лысцов, Корян, Комличенко, Макаров и Караваев.

Гатагов берет игру на себя

Эстонская «Левадия» унизила команду «Раквере Тарвас» со счетом 4:0. На поле отметились футболисты «Левадии» Антон Миранчук, Евгений Кобзарь и Алан Гатагов. Последний – еще и в протоколе. Алан записал на свой счет гол и пас, а забитый мяч стал для него первым в эстонской лиге. «Левадия» занимает в турнирной таблице второе место.

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Положение Тарханова ухудшается

Четвертое поражение подряд потерпела болгарская «Славия», возглавляемая Александром Тархановым. Его команда угодила под каток «Левски», пропустив четыре безответных мяча. Нападающий Сердер Сердеров провел на поле всю встречу, а защитник Никита Сергеев остался на скамейке запасных.

«Славия» располагается на последней строчке турнирной таблицы с нулем очков в активе. А вскоре команда может лишиться и своего главного игрока. Сердеровым интересуется все тот же «Левски». Россиянин в нынешнем сезоне забил три гола во всех турнирах.

Провал Ходжаниязова

Семь безответных мячей пропустил в матче с «Брондбю» датский «Орхус». Столь ужасному результату поспособствовало удаление Джамалдина Ходжаниязова уже на 15-й минуте матча. Россиянин заработал прямую красную карточку за фол последней надежды и теперь не сыграет в следующем туре. «Орхус» идет на седьмом месте в таблице чемпионата Дании.

Неутешительные дела в Португалии

«Эшторил» проиграл, а Базелюку не дали выйти. Тренерский дуэт Фабиано и Уго Леаль пока не особенно доверяют россиянину. В схему 4-3-3 лучше вписывается бразилец Фелипе Аугусто. В матче первого тура Базелюк появился на поле на 69-й минуте. В проигранной же игре с «Порту» Базелюк вовсе остался на скамейке.

Игроки «Лейрии» Томас Рукас и Анатолий Николаеш не сыграли в матче с командой «Карапиньеренсе» (0:1), проведя всю игру в запасе. Эта встреча дала старт новому сезону в Национальной лиге Португалии, по-нашему, третий дивизион.

Как дела у остальных

За норвежский «Бодо/Глимт» дебютировал нападающий Вадим Манзон, взятый в аренду из немецкого «Карлсруэ». Футболист вышел на замену в игре против «Волеренги» (1:1). Второй матч подряд забивает другой норвежский легионер Кирилл Суслов. представляющий «Конгсвингер». Теперь он огорчил команду «Стреммен».

Четвертую победу в чемпионате Сербии одержал «Спартак», который тренирует Андрей Чернышов. Повержен известный «Партизан» (2:1). «Спартак» застолбил за собой третью строчку в таблице.

Латвийский «Спартак Юрмала» укрепил лидерство в национальном чемпионате благодаря победе над командой «Метта/ЛУ» (3:1). Хет-триком в этой встрече отметился форвард «Спартака» Евгений Козлов. На его счету в нынешнем сезоне уже пять забитых мячей.

Восстановление Дениса Черышева проходит быстрее, чем это ожидалось изначально. Предполагалось, что Денис вернется на поле лишь в сентябре, но наставник «Вильярреала» Фран Эскриба анонсировал готовность Черышева в игре в Лиге чемпионов против «Монако». В заявке на эту встречу россиянина все-таки не оказалось, но вполне возможно, что он выйдет на поле уже в следующем туре испанской Примеры.

Казахстанский «Кайрат» обыграл «Актобе» (3:1). Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин был заменен в перерыве, а его команда по-прежнему отстает от лидирующей в чемпионате «Астаны» на семь очков.

Состав клуба «Таранто», представляющего итальянскую Лигу Про, пополнил голкипер Артем Макаров. «Фиорентина» отправила вратаря в годичную аренду. В предыдущем сезоне россиянин выступал за молодежный состав «фиалок».

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Фото: globallookpress.com, sparta.cz, glimt.no, pfcslavia.com