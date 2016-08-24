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    Цифра дня. Почему «Ростову» ну очень надо в Лигу чемпионов


    4.3
    Голосов: 7
    24.08.2016 18:00
    Второй раунд битвы с «Аяксом» вот-вот начнется. Победитель в этой паре получает все, а проигравший остается ни с чем. «Бомбардир» рассказывает, почему «Ростову» обязательно нужно попадать в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Я не знаю, что будет дальше», – сказал на одной из недавних пресс-конференций Дмитрий Кириченко. В подвешенном состоянии находятся все причастные к клубу. Даже Курбан Бердыев, вроде бы попрощавшийся с командой, по-прежнему продолжает готовить коллектив к матчам. Но выход в групповой этап Лиги чемпионов может все изменить. Игроки получат существенные премиальные и мотивацию для дальнейшего прогресса. Возможно, тогда и Бердыев окончательно решится на продолжение ростовской сказки.

    «Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11

      Sigurd1976 25 августа 2016, 10:42

      https://bombardir.ru/news/479096

      0
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      Рейтинг: +11

      Sigurd1976 > Sigurd1976 25 августа 2016, 10:43

      Вот и все...Аякс с говном в штанах)))

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 21:52

      Ну, давайте! Удачи, Ростов!

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 августа 2016, 21:33

      из-за этих денег и надо ростову дальше в лигу чемпионов.бердыев вернется

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 августа 2016, 20:41

      а почему тут не написано про очки в общую копилку российских команд? по мне так это даже важнее

      2
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      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > овертайм 25 августа 2016, 08:54

      для тебя важнее! для них всё таки бабосики поприятнее будут)))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 августа 2016, 20:19

      Аякс приедет другой, нежели неделю назад. И всё же НАШИХ надо поддержать. Дави Евро"зону"!
      Удачи Ростову.

      7
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      ...
      Рейтинг: +108

      Rustam27 > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 20:41

      ))))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +16

      olegotien > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 22:03

      жаль,что такие дурачки бывают и здесь,хотя это не в новинку

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 20:06

      Удачи, Ребята!

      6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 августа 2016, 18:13

      Удачи и хорошей охоты, Ростов!

      8
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      Рейтинг: -110

      spbultras 24 августа 2016, 18:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперед,Аякс

      -24
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > spbultras 24 августа 2016, 18:15

      Сраный горгаз, отсоси!

      5
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > spbultras 24 августа 2016, 18:50

      Что б ты издох

      3
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 > андрей андреев 24 августа 2016, 19:13

      Родился второй бугагагага )

      3
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 > Дон Посей 24 августа 2016, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что,имеешь опыт?

      -5
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 > 24 августа 2016, 19:21

      А 70 процентов куда?Не жирновато ли?

      -3
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      Рейтинг: +751

      justozavr > upiter622 24 августа 2016, 19:37

      Ну мне кажется, что 30% футболистам - жирновато, лучше эти деньги на развитие клуба пустить, прикупить несколько человек в основу/на скамейку и разрешить финансовые проблемы, чтобы игроки чувствовали уверенность, а не разовый подарок с небес. Все таки у них и так в контрактах прописаны не малые суммы и прописаны премиальные наверняка

      0
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Rustam27 24 августа 2016, 20:08

      Да нет ,это его брат близнец ,с дурки сбежал.

      1
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 > Evgenii1 24 августа 2016, 20:46

      Интересно, а их там много ?)) я думал, что он единый гордость Питера ))

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 августа 2016, 18:06

      Надо. Ждём. Тут как всегда кроме самих футболистов никто их не спасёт. Так что будут биться и за себя, и за свои семьи, и за клуб, и за город, и за страну. Верим и ждём победы.

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