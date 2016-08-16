«Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча

«Ростов» бодро отыграл выездной матч против «Аякса, сделав первый шаг навстречу групповому этапу Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает самые интересные моменты игры.

В первом матче последнего предгруппового квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» сыграл голевую ничью с флагманом голландского футбола – амстердамским «Аяксом»!

Онлайн матча «Аякс» – «Ростов» – 1:1 | Видеогалерея

Ростовчане объявили состав. Сердар Азмун – в запасе.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 16 августа 2016 г.

А вот и состав «Аякса».

twit text — AFC Ajax (@AFCAjax) 16 августа 2016 г.

Вот так выглядела «Амстердам-Арена» за полтора часа до матча:

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 16 августа 2016 г.

И немного о приятной статистике. Да, «Аякс» действительно проиграл все свои четыре матча клубам из России. Вернее клубу. «Спартаку».

twit text — Champions League (@ChampionsLeague) 16 августа 2016 г.

Гол, забили наши, и снова Нобоа наводит ужас на соперника на гостевых полях! Реализовал штрафной, и «Ростов» повел в счете.

Пропускаем, к сожалению, с пенальти за руку Наваса, Клаассен забил. Слишком уж прижал «Аякс» нашу команду.

И тут же чуть не забил Бухаров, сумасшедший же момент был.

Во втором тайме «Аякс» продолжает давить, но Сослан Джанаев держится. Очередной крутой сэйв. Но после этого аяксиды больше ничего и не создали. 1:1 на «Амстердам-Арене», молодцы ростовчане!

Консультант «Плюс». Чем «Ростов» будет удивлять «Аякс»