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    «Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча


    5
    Голосов: 3
    16.08.2016 21:31
    «Ростов» бодро отыграл выездной матч против «Аякса, сделав первый шаг навстречу групповому этапу Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает самые интересные моменты игры.

    В первом матче последнего предгруппового квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» сыграл голевую ничью с флагманом голландского футбола – амстердамским «Аяксом»!

    Онлайн матча «Аякс» – «Ростов» – 1:1 | Видеогалерея

    Ростовчане объявили состав. Сердар Азмун – в запасе.

    А вот и состав «Аякса».

    Вот так выглядела «Амстердам-Арена» за полтора часа до матча:

    И немного о приятной статистике. Да, «Аякс» действительно проиграл все свои четыре матча клубам из России. Вернее клубу. «Спартаку».

    Гол, забили наши, и снова Нобоа наводит ужас на соперника на гостевых полях! Реализовал штрафной, и «Ростов» повел в счете.

    Пропускаем, к сожалению, с пенальти за руку Наваса, Клаассен забил. Слишком уж прижал «Аякс» нашу команду.

    И тут же чуть не забил Бухаров, сумасшедший же момент был.

    Во втором тайме «Аякс» продолжает давить, но Сослан Джанаев держится. Очередной крутой сэйв. Но после этого аяксиды больше ничего и не создали. 1:1 на «Амстердам-Арене», молодцы ростовчане!

    Консультант «Плюс». Чем «Ростов» будет удивлять «Аякс»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Аякса», Twitter «Ростова»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +68

      Ice van Reed 18 августа 2016, 04:13

      Хороший счет для ответки!

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 17 августа 2016, 18:47

      Пеналь какой-то фуфельный назначили , все равно "Ростов " выйдет в следующий круг.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 17 августа 2016, 18:02

      Бердыев все по полочкам разложит команде перед оветкой.не зря сверху смотрел игру и Ростов пройдет в группу л.ч.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 17 августа 2016, 14:52

      Джанаев хорошая замена Акинфееву в сборной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 17 августа 2016, 12:35

      Победы Ростову в ответном матче! В каждой игре Ростов берет очки в копилочку для России! Хотя,скептики предрекали вылет еще в прошлом раунде..Спасибо команда!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 17 августа 2016, 12:24

      bravooooooooooo!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 17 августа 2016, 10:53

      В повторном можно расписать ничью 0-0

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 17 августа 2016, 10:52

      Молодцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 17 августа 2016, 10:43

      грязновато играли темнокожие из амстердама
      постоянно у них проблемы с поведением

      4
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      Рейтинг: +305

      Strig 17 августа 2016, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пока Ростов по инерции...

      -4
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