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    Дикость дня. В Швеции болельщик в маске избил вратаря


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    Голосов: 3
    17.08.2016 16:00
    Молодой болельщик выбежал на поле в матче шведского чемпионата и начал бить вратаря гостей. Фанатский беспредел достиг пика даже в Швеции.

    В матче второго дивизиона чемпионата Швеции на поле выбежал болельщик. Шла последняя минута матча между командами «Йенчепингс Седра» и «Эстерсунд». На болельщике была маска, которая закрывала все лицо, и он набросился на вратаря гостей Алу Кейта, нанеся ему несколько ударов. Вратарю понадобилась срочная медицинская помощь. Болельщика тут же скрутили, а игра была прервана и больше не возобновилась. Притом бешеный фанат еще и завопил, что принес с собой бомбу на стадион, что, конечно, было ложью.

    Что касается самого Алу Кейта, то, по его словам, он сначала заметил фаната, но был уверен, что тот уже ушел, а после ударов уже и перестал помнить, что произошло. «Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – добавил Кейта.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: foxsports.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 00:09

      1-19 минута ох уж и негритёнок, из под тишка ткнул...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      kaldun87 17 августа 2016, 23:52

      31 номер себе всё время чешет что-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      lexam85 17 августа 2016, 16:38

      Да уж

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 17 августа 2016, 16:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какие же все симулянты

      -4
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