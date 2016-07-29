1200 рокеров жгут одновременно. Как еще использовать стадион летом

В итальянском городе Чезена прошел удивительный музыкальный концерт. «Бомбардир» показывает, как футбольная арена превратилась в настоящий фестиваль рока.

Футбольный стадион в итальянском городе Чезена принял на поле сразу 1200 рокеров. Музыканты исполняли известные хиты прошлого и современности, заставив на время забыть о главном предназначении футбольной арены.

Самое интересное, что такие представления для Чезены уже входят в традицию. В прошлом году здесь собрались 1000 музыкантов. Однако тогда они исполнили всего одну песню.

Фото дня. Стадион превратился в бассейн