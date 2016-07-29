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    1200 рокеров жгут одновременно. Как еще использовать стадион летом


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    Голосов: 1
    29.07.2016 17:25
    В итальянском городе Чезена прошел удивительный музыкальный концерт. «Бомбардир» показывает, как футбольная арена превратилась в настоящий фестиваль рока.

    Футбольный стадион в итальянском городе Чезена принял на поле сразу 1200 рокеров. Музыканты исполняли известные хиты прошлого и современности, заставив на время забыть о главном предназначении футбольной арены.

    Самое интересное, что такие представления для Чезены уже входят в традицию. В прошлом году здесь собрались 1000 музыкантов. Однако тогда они исполнили всего одну песню.

    Фото дня. Стадион превратился в бассейн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 30 июля 2016, 11:04

      Молодцы!!! Задумка хорошая

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 30 июля 2016, 09:43

      А по мне так на стадионе лучше футбол))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Лисичка Филис 30 июля 2016, 06:19

      Супер!

      0
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