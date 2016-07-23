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  • Испанские клубы наносят на футболки гастрономические изыски

Испанские клубы наносят на футболки гастрономические изыски

Клуб «Пизон» вчера представил форму, украшенную принтами ягод. И это не разовая акция, а реальный комплект на весь предстоящий сезон. На домашней форме клуба изображена клубника, на гостевой – голубика.

Это не первые оригиналы из низов испанского футбола. В этом году там творится настоящее безумие. Например, «Гихуэло» изобразил на своем комплекте ветчину.

А «Ла Хойе» больше по душе вегетарианская пища – они выбрали брокколи.

«Луго» же поставило на морепродукты.

Для полного разнообразия не хватает молочной продукции и напитков. Но сезон еще не начался, так что есть время.

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Комментарии (5)
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Pablo Aimar
1469274940
спонсоры креативят
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swot1205
1469275311
Извращение
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Riko777
1469278375
У интера гостевая форма спрайт
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Alek7183
1469281707
Ха, мясная форма, Спартаку на вооружение! )))
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Kano
1469283901
Скорее всего так делают дабы угодит спонсорам. Деньги нужны, т.ч. приходится им продавать, точнее представлять то, за которое заплатили больше.
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