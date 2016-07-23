Испанские клубы наносят на футболки гастрономические изыски

Клуб «Пизон» вчера представил форму, украшенную принтами ягод. И это не разовая акция, а реальный комплект на весь предстоящий сезон. На домашней форме клуба изображена клубника, на гостевой – голубика.

Это не первые оригиналы из низов испанского футбола. В этом году там творится настоящее безумие. Например, «Гихуэло» изобразил на своем комплекте ветчину.

А «Ла Хойе» больше по душе вегетарианская пища – они выбрали брокколи.

«Луго» же поставило на морепродукты.

Для полного разнообразия не хватает молочной продукции и напитков. Но сезон еще не начался, так что есть время.

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