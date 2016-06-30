Не только в Питере – пить. Алкогольный гид по четвертьфиналам Евро

Сегодня стартуют четвертьфиналы Евро-2016. Блог «Подземка качества» готов помочь вам сделать так, чтобы при просмотре грядущих матчей, вас согревала не только любовь к футболу, но и правильно подобранный напиток.

Португалия – Польша

Напиток Водка с энергетиком

Матч-открытие четвертьфинальной стадии турнира обещает нам самое нудное зрелище. Обе команды буквально-таки проползли в ¼, показав на предыдущей стадии крайне невыразительную игру. И были бы точнее Гранит Джака и Домагой Вида, эти команды уже давно отправились бы восвояси. Поэтому нам нужно настраиваться на тягучую игру без обилия ярких моментов, которая, вероятнее всего, дойдет до дополнительного времени. Поэтому, запасайтесь самой бодрящей комбинацией в мире – водка + энергетик, чтобы не заснуть. И да поможет нам Господь пережить это!

Бельгия – Уэльс

Напиток: Крафтовое пиво

В этой игре встретятся не только две молодые и энергичные команды с высоким атакующим потенциалом, но и страны-производители классного крафтового пива. Именно этим напитком и следует закупиться. Игра будет держать вас в напряжении почти все 90 минут, и у вас будет время лишь мельком отпивать из бокала и не глядя брать с тарелки закуску. Нужен алкоголь, который станет лишь приятным аккомпанементом крутой футбольной схватки, не отвлекающим особо от происходящего на экране. И лучше пива для этого вы ничего не найдете.

Азар, Де Хеа, Кейн и еще 10 крутых футболистов, которые впервые сыграют на Евро

Италия – Германия

Напиток: Виски со льдом

О, а эту встречу нужно будет смаковать… Нам предстоит этакий скрытый финал, в котором сойдутся не только сильные на данный момент команды, но и страны, которые имеют друг к другу огромное количество футбольных счетов. Это будет своеобразный оскаровский фильм на фоне арт-хаусов и блокбастеров. И для такого зрелища подойдет хороший дорогой виски со льдом, из стакана с которым вы будете медленно попивать, наслаждаясь тем, как немцы и итальянцы показывают миру, что такое настоящий суперматч в плей-офф.

Франция – Исландия

Напиток: Вино

Есть устойчивый стереотип, что все авантюристы и соискатели удачи любят пить вино. Возможно, это пошло от фильмов про удалых мушкетеров, которым во Франции пить-то особо было больше нечего. Не дамский же напиток – шампанское, в самом деле. Этот матч станет авантюрой для обеих сборных. Для исландцев вообще все происходящее один непрекращающийся сюжет фильма «Миссия невыполнима», а французы рискуют крепко опозориться, если с таким составом, да еще и на родной земле вылетят в четвертьфинале от страны, которую половина населения Европы с трудом находит на карте. И чтобы нам, сидя у телевизора, иметь возможность почувствовать сопричастность к происходящему, давайте проводим четвертьфинальные матчи бутылочкой хорошего вина.

Тест: Взяли ли бы тебя в сборную Исландии?

P.S. Смею напомнить, а, возможно, кого-то и просветить. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.