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    Цифра дня. Как сэкономить на стадионах ЧМ-2018


    3
    Голосов: 5
    20.07.2016 18:05
    Российские власти нашли способ сокращения затрат на чемпионат мира. «Бомбардир» рассказывает о парадоксальном решении по экономии на строящихся стадионах.

    Очень странное решение по уменьшению расходов на подготовку к чемпионату мира в России может быть принято в ближайшее время. Министерство финансов намерено сократить финансирование подготовки к чемпионату мира в России в 2017 году. На строительстве стадионов к чемпионату мира предлагается сэкономить сразу 3 миллиарда рублей. До арены в Калининграде при этом могут не дойти 830,4 миллиона.

    Расходы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок предлагают сократить на 11,8 миллиарда рублей. Также планируется в 2017 году уменьшить Минспорту лимиты финансирования еще на 14,7 миллиарда — до 75,8 миллиарда рублей.

    В Министерстве спорта все-таки намерены добиться сохранения полного объема финансирования мероприятий подготовки к чемпионату мира на 2017 год. Футболу деньги все-таки нужны, ведь стадион «Зенита» продолжает дорожать.

    Цифра дня. Россию обвиняют в сокрытии допинг-проб

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: You Tube
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      AlMann 21 июля 2016, 08:50

      "Денег нет. Но вы там держитесь"

      1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 21 июля 2016, 02:39

      А за что "так"? И чемп еще не начат. Что, просто по привычке?

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 20 июля 2016, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да просто это пидербург. В этом говне всегда нарколыги под грибами стоят, а потом разваливается всё. Только позориться с ними на чемпионате мира.

      -4
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      Рейтинг: +27

      Handers > Китaец 20 июля 2016, 22:24

      Да у Вас в моду вошло - агриться и оскорблять всех в каждом сообщении.

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