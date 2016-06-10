Секс-скандал вокруг де Хеа. Погба переходит в «Реал». Дайджест событий дня

Де Хеа влип в скандал, связанный с секс-преступлениями

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оказался в центре сексуального скандала после того, как испанская пресса опубликовала материалы, в которых утверждается, что он, а также Иско и несколько игроков «Атлетика» – замешаны в деле о порно-продюсере Игнасио Фернандесе, занимавшемся спаиванием и изнасилованием несовершеннолетних девушек. Весь этот беспредел датирован 2012-м годом, однако из-за шумихи Де Хеа сегодня был выведен из состава сборной Испании, хотя сам голкипер опроверг эту информацию.

Неймар будет получать в «ПСЖ» 40 миллионов в год

Продолжается сага о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Неймара, которого мечтают заполучить сразу несколько топ-клубов. Как сообщают бразильские СМИ, футболист перейдет в «ПСЖ» летом 2017 года, где будет получать до 50 миллионов евро в год: 40 – оклад, еще 10 – бонусы. Ранее сообщалось, что этот же вариант продолжения карьеры Неймара поддерживает и его отец.

Думбия жаждет возвращения в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия дал сверхпозитивное интервью, в котором с теплотой отозвался о своем бывшем клубе: «Почему бы вновь не оказаться в ЦСКА? Это один из лучших клубов, я провел там замечательное время. Смотрел матчи, когда была такая возможность, а на одном из них даже побывал лично. Постараюсь попасть на награждение команды. Очень благодарен руководству клуба, футболистам, тренерам и персоналу команды за медаль».

Погба подпишет пятилетний контракт с «Реалом»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба уже в ближайшее время станет новичком мадридского «Реала». Футболист сборной Франции будет связан с испанским клубом пятилетним контрактом и будет получать чуть меньше 10 миллионов евро за сезон. Предполагается, что трансфер Погба обойдется «Реалу» в 120 миллионов евро.

«Спартак» готовит 15 миллионов за Жуана…

Велика вероятность того, что защитник «Интера» Жуан продолжит карьеру в московском «Спартаке». Миланский клуб намерен выручить с продажи игрока 15 миллионов евро, и руководство красно-белых выделит эту сумму на покупку. Переговоры о деталях трансфера начнутся в ближайшее время. Кроме того, за Жуаном ведут охоту «Рома» и «Уотфорд».

…и уже сегодня оформит переход Зобнина

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин – в шаге от перехода в «Спартак»: спартаковцы воспользуются указанной в контракте игрока опцией выкупа в размере трех миллионов евро и прямо сегодня могут оформить трансфер российского футболиста. В минувшем сезоне РФПЛ Зобнин провел 29 матчей и забил один гол. А год назад даже ходили слухи о том, что Зобниным интересуется «Манчестер Юнайтед».

Роналду – лучший футболист последних 20 лет. Угадайте, кто это сказал

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду снова приводит в бешенство своих критиков самовлюбленными интервью. «На каком месте я нахожусь в рейтинге среди футболистов за последние 20 лет? Нужно думать позитивно, а также отталкиваться от результатов, поэтому я назову лучшим себя, – ответил португалец. – Я проделал очень много работы для того, чтобы достичь самого высокого уровня, и я по-прежнему нахожусь на вершине. Я выкладываюсь полностью на каждой тренировке и в каждой игре. Хочу и дальше творить историю». Ради бога, Криштиану! Перед тобой целый чемпионат Европы.

Сегодня стартует Евро-2016!

Впрочем, какая это для вас новость, если вы ежедневно читаете наш сайт. Сегодня вечером на поле «Стад де Франс» выйдут сборные Франции и Румынии, которые и откроют 15-й по счету чемпионат Европы по футболу. Вместе с «Бомбардиром» вы сможете всегда быть в курсе самых последних событий и максимально оперативно получить необходимую информацию. А о стартовой игре Евро-2016 во всех подробностях вам расскажет наш самый лучший текстовый онлайн!

Почему «Бомбардир» — лучший сайт, где нужно следить за Евро-2016

Все формы сборных на Евро-2016

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать и почему все это похоже на «Астерикса»?