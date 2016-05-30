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    Истерия выходных. Как развлекаются фанаты в 4 дивизионе Германии


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    Голосов: 0
    30.05.2016 16:30
    Финал регионального Кубка между командами низшего дивизиона закончился прыжками фанатов в гущу полицейских и последующим конфликтом. «Бомбардир» показывает, кто такие фанаты «Бабельсберга», и что они натворили на этот раз.

    Финал одного из региональных Кубков завершился весьма неожиданно. Нет, в победе «Бабельсберга» над «Луккенвальде» со счетом 3:1 нет ничего удивительного – триумфаторы турнира взяли трофей уже в девятый раз (однажды его выиграла даже резервная команда «Бабельсберга»).

    Но после финального свистка фанаты захотели попраздновать победу вместе с футболистами и напоролись на полицейский кордон. Вот что из этого вышло:

    Особенно забавно смотрится момент с нырянием фаната в гущу полицейских.

    Бабельсберг – это район Потсдама, который раньше считался отдельным городком и назывался «Новавес», но был переименован во время нацистского режима из-за «славянского названия». Затем город присоединили к Потсдаму, а местная футбольная команда сначала выступала в первой лиге ГДР, а в конце 90-х, уже в объединенной Германии, даже успела засветиться во втором дивизионе.

    В начале 90-х у клуба появились активные фанаты, которые не разделяют расистских и фашистских взглядов. Новые и старые ультрас «Бабельсберга» находятся в хороших отношениях и вместе присутствуют на матчах – «старики» сидят сверху, молодые – снизу. На одной из игр несколько лет назад находились русские антифашисты. После их убийства в России фанаты «Бабельсберга» сделали специальные баннеры и провели вечер солидарности. С группировками, придерживающимися правых взглядов, ультрас «Бабельсберга» всегда враждуют.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: flickr.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 31 мая 2016, 10:23

      Да и попой девушка по сверкала неплохо ))

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