Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему сын Зидана все еще может вырасти в крутого вратаря


    0
    Голосов: 0
    20.04.2016 13:26
    Люка Зидан показал «мастер-класс» вратарской игры: главное, чтобы мячом в лицо не попали. Однако даже после такого ляпа он может стать хорошим вратарем. Ошибаются все, даже великие.

    Люка Зидан – основной вратарь юношеской команды «Реала». В недавнем матче младшей Лиги чемпионов против «ПСЖ» 17-летний голкипер отвернулся от сильного удара Жана-Кевина Огюстена, а не бросился тому в ноги или хотя бы попытался отбить мяч.

    Интернет тут же уничтожил сына Зидана. Парню почти всерьез предложили завершить карьеру уже сейчас, чтобы не позорить отца. Люке предстоит часто слушать что-то подобное. Юноша ошибся, это не обсуждается, но ляпы случаются у любого вратаря. Англичанин Дэвид Симэн падал в ворота вместе с мячом.

    Оливер Кан ошибался в финале чемпионата мира.

    Роберт Грин просто покатил мяч в ворота.

    Вратарь сборной Узбекистана не испугался мяча, а просто забыл о нем.

    Один из лучших вратарей России, Сергей Рыжиков, тоже терялся.

    Ошибался даже Лев Яшин, о чем в книге «Это футбол» рассказывал Игорь Нетто: «Я стоял в нескольких метрах от штанги, прикрывая возможный рывок к воротам своего подопечного Калле. За мной, у штанги, расположился Гиви Чохели, за ним — в воротах Лев Яшин. Мяч подан. Он идет низом, слегка закрученный. Я был совершенно уверен, что он, не дойдя до ворот, уйдет на свободный. Я пропустил мяч, потому что если бы и захотел отбить его, то мог сделать это, только послав мяч снова на угловой. И тут случилось нечто невероятное. Стоящий за мной Гиви Чохели мог и должен был спокойно отыграть мяч, послать его далеко в поле. Но в этот момент Лев Яшин крикнул: „Играй!“ Гиви послышалось, будто Яшин крикнул: «Играю!» Он пропустил мяч под ногой, и тот спокойно, на глазах у пораженного Левы, завернул потихоньку… в ворота!»

    Самое важное не ошибка, а выводы, которые ты делаешь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 26 апреля 2016, 12:57

      5ый самые пиздец))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 24 апреля 2016, 17:30

      Очканул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 апреля 2016, 02:36

      В случае с Сименом мяч влетал в ворота по такой траектории ,что взять его было практически не реально.Только если бы он стоял на линии и смог выпрыгнуть выше перекладины на пол-руки.Там мяч влетал прямо под перекладину,а Девид еще и пятился,чудо,что он до него вообще дотронуться умудрился.Тогда по логике "защитников" Луки Зидана Тер Штеген от Флоренци такую бабочку пропустил,что ее 5 ляпов Сименов не перекроют.Или Тим Ховард как-то за Эвертон от своих ворот забил потому, что вратарь противоположной команды сигаретку курил с кофейком.Там,как и в случае с Рыжиковым,абсолютно не стандартный отскок мяча от газона,да еще и ветер не слабый.Это все случайности.А этот пацан просто мяча боится ,тут какой "крутой вратарь"?И не надо петь о том,что он еще совсем юный,я пошлю вас посмотреть как играет Джан Луиджи Донна Рума в воротах Милана ,в Серии А,в одном из сильнейших чемпионатов мира,ему 16 (!!!) лет,а его уже сватают в преемники Буффона на посту №1 сборной Италии.Вот из него крутой вратарь может получиться,а из этого Луки,уж простите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 20 апреля 2016, 20:32

      Мда нет слов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 апреля 2016, 16:18

      Больше всего ляп Игоря понравился, но младший Зидан вне конкуренции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      AndreiCh_86 20 апреля 2016, 16:15

      Ловко он увернулся от мяча)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Hazard_10 20 апреля 2016, 14:51

      Ляп это одно, а шугаться его это другое.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Gans333 20 апреля 2016, 14:27

      У всех бывают ошибки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 20 апреля 2016, 13:50

      Одно дело ляпы,а тут Зидан мл. реально мяча шуганулся,с такой фобей что в тебя попадёт мяч и будет больно на воротах стоять нельзя!!!!!

      17
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11